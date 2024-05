"UGLEDAO SAM NEŠTO U VODI, NISAM ZNAO DA LI JE LUTKA ILI DETE" Oglasio se ribar koji je pronašao telo devojčice (9) kod Skadra

Safet Hasani ispričao je da se sve dogodilo oko 21 sat i da je u vodi, dok je pecao ugledao nešto sumnjivo, za šta nije mogao da utvrdi da li je to čovek ili lutka, a da se u sebi molio da ne bude žrtva.

On je rekao da je, nakon što je nekoliko minuta gledao u vodu pri svetlu telefona, obavestio policiju, koja je tada otkrila da se radi o telu devetogodišnje devojčice.

- Pecao sam, uz svetlo telefona i onda video nešto dole u ​​dubini od oko 1 metar. Nisam bio siguran šta je to, lutka ili čovek. Nakon što sam to gledao telefonom onda sam obavestio policiju. Čim su došli, izvukli su iz vode telo i utvrdili da je reč o devojčici - rekao je on.

foto: Facebook/Alma Bushati Arrazi

Žena Alma A, kako se sumnja, skočila je sa troje male dece u hladnu Bojanu, nakon što je, prema još uvek nezvaničnim informacijama, pobegla od supruga zbog nasilja u porodici.

Nakon njenog nestanka, suprug je prijavio policiji šta se dogodilo, ali kako tvrde izvori bliski osumnjičenom muškarcu za porodično nasilje, kod njega nisu primetili nikakvu zabrinutost zbog nestanka supruge. On je uhapšen i negirao je da je bio nasilan prema ženi.

Albanski mediji pišu da je poslednji put viđena u kafiću, gde se našla sa jetrvom. Navodno je jetrva izjavila da ništa nije slutilo na tragediju i da nije ni sumnjala da će da se ubije sa decom.

Kurir.rs/Euronews