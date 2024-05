"OČIGLEDNO SE NEŠTO KRIJE" Nelogičnosti u slučaju majke koja je ubila sebe i decu u Skadru, stručnjaci zbunjeni - TO JE JAKO ČUDNO

Sumnja se da je Alma Arazi ubila sebe i svoje troje maloletne dece skočivši s njima u reku Bojanu u Skadru, ali Dritan Laci, novinar albanskog lista "Voks njuz", tvrdi da bi trebalo da se istraži i mogućnost ubistva u ovom slučaju.

Naši stručnjaci, sa druge strane, ističu da su okolnosti izuzetno nejasne kada je reč o ovom slučaju. Koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević govoreći o slučaju Alme Arazi kaže da je veoma sumnjivo to što se niko iz porodice nesrećne žene ne oglašava.

- Deluje tako da su ti porodični odnosi narušeni, pitam se zašto se niko od njene porodice ne pojavljuje. Pojavljuje se isključivo njegova porodica i njegov otac koji njoj zamera što mu je ubila unuke, ali ne zamera svom sinu što je bio nasilan. Niko se iz njene porodice ne pojavljuje da da objašnjenje zašto je ta majka uništila ne samo sebe, već i troje male dece - kaže Stanojević.

Navodi i da će partner Alme Arazi, Ergis Arazi, koji se nalazi u pritvoru zbog sumnje da je nad nesrećnom ženom i njihovom decom vršio brutalno nasilje, koje je dovelo do fatalnog ishoda, govoriti sve što će ići samo njemu u korist, te da se ne može očekivati da govori istinu o porodičnim problemima.

Vesna Stanojević ističe i da je veoma neuobičajeno da se niko od porodice Alme Arazi nije pojavio na sahrani devojčice, ali da je neuobičajeno što je najstarija devojčica, koja je prva izvučena iz reke, sama sahranjena.

- To je potpuno neuobičajeno, jer to je njihova unuka. Nađena je i majka, ali zašto je išla prvo sahrana jednog deteta, a ne svih to je isto jako čudno... I vrlo je neobično što njena porodica ćuti, očigledno se tu nešto krije, ili su oni u šoku, pa ne mogu da dođu sebi - kaže Stanojević.

Šta se tu stvarno desilo?!

Navodno je neposredni povod za skok sa mosta i ubistvo dece i samoubistvo bilo to što je njen partner Ergis bio neveran, kaže Stanojević.

- Neposredni povod za njen skok je što ga je videla u kolima sa nekom mladom devojkom od 18 godina. Dakle negde postoji neki neposredni povod zašto se ovo dogodilo. Šta se tu stvarno dešavalo ostaće da se vidi, ali sa druge strane negde stvarno postoji neki problem o kome se nije govorilo - kaže Vesna za "Prva TV" i dodaje da ostaje pitanje šta je nju povuklo da napravi tako drastičan potez.

Alma neće biti sahranjena pored svoje dece

Članovi porodice Alme Arazi, koja je u albanskom Skadru skočila sa troje dece u reku Bojanu, odneli su telo 39-godišnje žene u Drač, gde će biti sahranjena, dok će njena deca biti sahranjena u gradu Skadru.

Porodici majke koja je izvršila samoubistvo i sa sobom povela svoje troje dece, nije bilo dozvoljeno da je sahrani u Skadru od strane porodice njenog muža, prenosi albanski medij "Vox". U utorak je iz Bojane izvučeno njeno telo i telo njihovog trećeg deteta.

Alma Arazi (39) i njeno troje dece, podsetimo, navodno su izvršili samoubistvo skočivši u Bojanu.

Telo najstarije devojčice nađeno je u reci Drim, u koju se uliva Bojana, dan nakon što je došlo do tragedije, dok je telo druge pronađeno u utorak.

Nakon stravične tragedije, uhapšen je njen suprug, koji je optužen za porodično nasilje i izazivanje samoubistva.

