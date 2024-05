NEMA KRAJA BAJDENOVIM GAFOVIMA Voleo bi da je TRAMP UBRIZGAO IZBELJIVAČ, pominjao ljubavna pisma pa pomešao Južnu i Severnu Koreju

Američki predsednik Džo Bajden našalio se sinoć rekavši da bi voleo da je bivši predsednik Donald Tramp ubrizgao sebi malo izbeljivača, osvrćući se na jedan od Trampovih gafova tokom pandemije koronavirusa kada je kao predsednik predložio injekciju izbeljivača kao lek protiv korone.

Kako prenosi Rojters, Bajden je na skupu prikupljanja sredstava južno od San Franciska za svoju reizbornu kampanju rekao da je predsedništvo njegovog republikanskog protivkandidata bilo haotično i da birači to treba da imaju na umu. Bajden i Tramp nalaze se u tesnoj borbi uoči izbora u novembru.

"Voleo bih da je to učinio"

"Sećate se da je rekao da je najbolje samo ubrizgati malo izbeljivača u vašu ruku? To je ono što je rekao. I mislio je to ozbiljno. Voleo bih da je sam to učinio", rekao je Bajden.

Tokom prvih meseci pandemije 2020., Tramp je rekao da bi "injekcija unutar" ljudskog tela s nečim poput izbeljivača ili izopropilnog alkohola mogla da pomogne u zaštiti od virusa.

Kim Džong-una nazvao predsednikom Južne Koreje

Bajden je takođe podsetio na Trampova "ljubavna pisma" sa severnokorejskim vođom Kim Džong-unom, iako je Bajden Kima pogrešno nazvao predsednikom Južne Koreje.

Tramp se sastao s Kimom i s njim razmenio brojna pisma, čije je kopije držao u Ovalnoj sobi. Portparol Trampove kampanje nije odgovorio Rojtersu na zahtev za komentar Bajdenovih primedbi.

Kurir.rs/Index.hr/Preneo: D. P.