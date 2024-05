GRANATIRAN BELGOROD! Projektil PREPOLOVIO zgradu: Jezive scene sa LICA MESTA (VIDEO)

Belgorod je na meti masovnog granatiranja ukrajinskih trupa, a jedan ukrajinski projektil direktno je pogodio višespratnicu, zbog čega se srušio deo zgrade, istakao je gubernator Vjačeslav Gladkov.

"Grad Belgorod i Belgorodski okrug bili su podvrgnuti masovnom granatiranju od strane Oružanih snaga Ukrajine. Usled direktnog pogotka granate u stambenu zgradu, srušio se ceo ulaz od desetog do prvog sprata ," napisao je.

U urušavanju je povređeno devet osoba, rekao je za RIA Novosti predstavnik hitne pomoći. Stanovnici se sada evakuišu.

"Spasioci ruskog Ministarstva za vanredne situacije sprovode akciju potrage i spasavanja na mestu urušavanja stambene zgrade u Belgorodu. Trenutno je spaseno 12 osoba, među kojima je i dvoje dece", saopšteno je iz Ministarstva za vanredne situacije.

Ukrajinska granata pogodila je treći ulaz, koji se potom potpuno srušio.

Ruska protivvazdušna odbrana uništila je šest projektila Točka-U, četiri MLRS rakete Vampir i dve MLRS rakete Vilkha.

"Fragmenti jedne od oborenih raketa oštetili su stambenu zgradu u gradu Belgorodu", dodaje se u saopštenju.

Vatrogasci i spasioci su na mestu tragedije, a specijalisti raščišćavaju ruševine, javio je dopisnik RIA Novosti.

Do urušavanja je došlo od prvog do desetog sprata, a u zgradi je ogromna prolazna rupa. Iznad nje je prvo „visio” samo potkrovlje, a potom se i on urušio. Pored spasilaca, na licu mesta su i lekari, ali i meštani – pomažu i u raščišćavanju ruševina i uklanjanju automobila ispod gomile betona koja se srušila na njih.

