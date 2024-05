RUSKE TRUPE UPALE U VOVČANSK: Vode se žestoke ulične borbe za važan grad! UKRAJINA JEDVA DRŽI POLOŽAJE NADOMAK HARKOVA (VIDEO)

Ukrajina je potvrdila da su ruske trupe zauzele šest pograničnih naselja i da su stigle do periferije Vovčanska u Harkovskoj oblasti!

Ukajinski vojni Telegram kanal DeepState, koji je blisko povezan sa obaveštajnim službama, ukazuje i na dva pravca ruske ofanzive. Jedan vodi ka Harkovu preko naselja Lipci gde su ruske trupe već formirale položaje u okolnim selima.

- Vode se borbe za Glubokoje koje je poslednje naselje pre sela Lipci koje je glavna meta Rusa u toj oblasti - navodi DeepState.

Drugi pravac ide preko Vovčanska gde su ruske trupe formirale položaje na severnoj periferiji grada.

- Situacija se i dalje komplikuje. Neprijatelj postepeno uvodi sve više snaga na našu teritoriju. Pešadija stalno ulazi i kreće se u malim grupama - navodi DeepState i upozorava na dramatičnu situaciju.

foto: Telegram printscreen

Ukrajinska državna služba za vanredne situacije u oblasti Harkov navodi da ruske snage granatiraju Vovčansk dok načelnik regionalne vojne administracije Oleg Sinegubov navodi da je za 48 sati više od četiri hiljade stanovnika evakuisano iz pogranične oblasti.

Komandant jedne od ukrajinskih jedinica Denis Jaroslavski navodi na svom kanalu na Telegramu da su u gradu već počele ulične borbe.

Glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski navodi da situacija na celom frontu postaje sve komplikovanija.

- Neprijatelj aktivno napada naše eskadrile na nekoliko pravih linija sa ciljem guranja duboko u teritoriju naše države. Odbrambene snage vode žestoke odbrambene borbe i pokušaji ruskih okupatora da probiju našu odbranu su usporeni. Znamo planove neprijatelja. Situacija u Harkovskoj oblasti se veoma zakomplikovala. Trenutno se vode borbe u pograničnim oblastima suverenog kordona sa Ruskom Federacijom. Situacija je komplikovana, ali ukrajinske odbrambene snage moraju učiniti sve da zadrže odbrambene linije - saopštio je Sirski na svom kanalu na Telegramu.

Rusi pak tvrde da su osvojili deset naselja i da su prodrli oko osam kilometara u dubinu i 20 kilometara u širinu.

Vojni ekspert Jurij Podoljaka navodi da nova taktika Oružanih snaga Rusije na harkovskom pravcu daje odlične rezultate.

- Zbog slabe zasićenosti linije fronta pešadijom iz sastava Oružanih snaga Ukrajine, pokušali smo da u malim pešadijskim grupama zaobiđemo neprijateljska uporišta, nakon čega smo ih okružili i naterali da se predaju bez borbe. To je između ostalog razlog brzog napredovanja i velikog broja zatvorenika koji su nam pali u ruke. Dobra interakcija jedinica ruske vojske na bojnom polju istovremeno omogućava izvođenje ofanzivnih operacija do dovoljno velike dubine bez zaustavljanja. Do sada nismo videli ovako nešto - objašnjava ekspert.

Ruske trupe koje su prodrle u Harkovsku oblast, podsetimo, nose posebne oznake na vojnim vozilima! Oružane snage Rusije na početku invazije koristile su latinična slova Z i V na tenkovima i drugim vojnim vozilima dok prema navodima pojedinih vojnih blogera jedinice operativne grupe "Sever" sada koriste simbol koji izgleda kao krst sa rombom.