"OVO JE RAMIN VELIKI ŠAMAR DORI BAKOJANI, GRČKOJ POSLATA JASNA PORUKA" Srpski diplomata o mitingu albanskog premijera u Atini

Miting koji je albanski premijer Edi Rama održao u Atini s Albancima nastanjenim u Grčkoj predstavlja veliki šamar Dori Bakojani i njenom izveštaju i potpuno pogrešnoj proceni Grčke i te izvestiteljke zadužene za prijem prištinskih vlasti u Savet Evrope.

Ovo je za Kurir, nakon skupa koji je Rama juče održao u atinskom predgrađu Galaci, poručeno iz dobro obaveštenih srpskih diplomatskih krugova.

Naš izvor objašnjava da je Galaci predgrađe Atine u kojem živi dosta Albanaca, koji se tu naseljavaju od 90-ih godina prošlog veka.

- Mislim da se Grčkoj obija pogrešna strategija, mislim da su potcenili albanska nastojanja i podršku koju Albanci imaju od Turske i da su u dobroj meri zanemarili istorijska isklustva koja imaju. Grci su sada dobili više nego jasnu poruku da moraju da se drže Srbije kao jedinog pouzdanog saveznika Grčke na Balkanu, sa kojom dele ne samo zajedničke pretnje i neprijatelje, već i zajedničke vrednosti - kazao je naš izvor.

On je rekao da grčki premijer Kirjakos Micotakis danas ide u Ankaru da se vidi sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

- On (Erdogan) je direktno ohrabrio Ramu kada je u pitanju tajming za dolazak u Atinu - ocenio je naš izvor.

On je dodao da je Ramin miting u Atini i ono što se desilo u Skoplju, misleći na to što je Gordana Siljanovska Davkova, novoizabrana predsednica Severne Makedonije, tokom polaganje zakletve u Sobranju nazvala zemlju samo "Makedonijom" zbog čega je ambasadorka Grčke napustila svečanu sednicu parlamenta u Skoplju, deo jedne šire slike i da je sve to povezano.

- Jedan od ključnih motiva Grka da postignu prespanski sporazum sa Skopljem bio da ograniči narastajući turski uticaj. Budući koalicioni partner VMRO-DPMNE u Severnoj Makedoniji je albanska partija Vredi koja je Kurtijev ogranak i u čijoj kampanji je on sam učestvovao - zaključio je naš izvor.

