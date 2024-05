RUSIJA KORISTI STRATEGIJU ZAPADA - SMENA ŠOJGUA PRAVI POTEZ?! Miletić tvrdi: Traže OGROMNI NOVAC raspoređen pre skoro 20 godina

Ruski predsednik Vladimir Putin uklonio je dugogodišnjeg saveznika Sergeja Šojgua sa funkcije ministra odbrane i umesto njega postavio dosadašnjeg vicepremijera Andreja Belousova.

Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost, prokomentarisao je ovu odluku Kremlja da se postavi ekonomista za ministra odbrane i otkrio njen pravi razlog.

- Dve osnovne stvari koje treba definitivno da razdvojimo su šta je to ministarstvo odbrane, a šta je to generalni štab i šta su to ljudi u uniformi, a šta su ljudi u ministarstvu. Mi imamo još uvek imamo tu staru školu koja je nasleđena od JNA i kada su rađene reforme nisu urađene u ministarstvu odbrane. Zbog toga imamo veliki broj uniformisanih lica u ministarstvu odbrane i tu može da nastane zabuna. Rusi su imali slično, dosta ljudi u uniformama u ministarstvu odbrane. Pa je tako i sam gospodin Šojgu koji je u suštini civilno lice uzeo da nosi uniformu da bi držao tu vrstu autoriteta nad ostatkom sistema. Rusi imaju tu mogućnost da kada ste ministar možete biti i general, to je jedinstven sistem. Ali on nema vojno iskustvo. On nema ni vojnu školu, niti je služio vojni rok. On je nosio uniformu, zato što u Rusiji to može - rekao je Miletić i dodao:

- Šta se sada dešava? Dešava se ono što se na Zapadu desilo tokom rata u Avganistanu kada je počela da se troši velika količina novca na rat i na sukob jer je dugo trajao. Velika tehnološka sredstva koje su korišćena su dosta bila skupa i onda su sprovođene različite reforme. Tako sam ja kao ekonomista završio u Ministarstvu odbrane Australije da katujem troškove. Nisam ja bio jedini. Tako da je to bila uobičajna praksa da su ekonomisti počeli da ulaze u ministarstva sile da bi se doveo budžet pod kontrolu. Da bi se naročito u sistemu javnih nabavki kao što sam ja došao recimo iz Sidneja, radio sam pre toga u bankama, na berzi i slično. Onda sam došao u sistem reforme javnih nabavki gde je bilo izuzetno važno da se dovede u red potrošnja. Naročito kada sredstvo uđe u sistem da se koristi, ono zadrži sa sobom ogromnu količinu novca. Da se ta ogromna količina novca proveri kako se to troši i onda reinvestira u kupovinu nove nabavke, novih sredstava, nove municije i slično. Rusija radi isto to sada i zato upravo dovode ekonomistu. Pogotovo što moraju da dovedu u red vojno-industrijski kompleks, što nije ništa različito od naše namenske industrije. Da bi se jednostavno doveo budžet u red i da bi se vodilo računa da li sredstva koje se u mirnodopsko vreme, a koja su planirana da se troše, zbog rata, zaglave u sistemu. Kada se dovedu računovođe i ekonomiste, oni to sve lepo pogledaju i odjednom se stvori neka ogromna količina novca koja je budžetski raspoređena pre 10 do 20 godina.

