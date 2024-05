BELA KUĆA "ODBACUJE TEZU O GENOCIDU U GAZI": Bajdenov savetnik se oglasio o izraelskim ubistvima Palestinaca u ratu protiv Hamasa

Džejk Saliven, američki savetnik za nacionalnu bezbednost, izjavio je da administracija predsednika Džoa Bajdena ne vidi izraelska ubistva Palestinaca u Gazi u ratu protiv Hamasa kao genocid.

U razgovoru sa novinarima u Beloj kući, Saliven je izjavio da SAD žele da Hamas bude poražen, da su Palestinci zatečeni u sred rata "u paklu", te da bi velika izraelska vojna operacija u Rafi bila greška.

"Ne verujemo da je to što se događa u Gazi genocid. Odlučno i zvanično odbacujemo tu tezu", rekao je Saliven.

Predsednik Bajden, koji se ove godine takmiči za drugi mandat, suočava se sa snažnim kritikama svojih sopstvenih pristalica zbog podrške Izraelu, a neki od tih kritičara optužuju Izrael da čini genocid. Više od 35.000 Palestinaca u Gazi je stradalo, prema procenama ministarstva zdravlja u Gazi, koje kontroliše Hamas.

Ponavljajući Bajdenov komentar iznet u subotu, Saliven je rekao da bi u Gazi već sada vladao prekid vatre kada bi Hamas oslobodio taoce. Svet treba da poziva Hamas da se vrati pregovaračkom stolu i prihvati sporazum, dodao je američki zvaničnik.

SAD užurbano rade na dogovoru o prekidu vatre i puštanja talaca, rekao je ameirčki zvaničnik, ali nije mogao da predvidi da li će i kada dogovor biti postignut.

Izraelske snage sve dublje prodiru u grad Rafa, na jugu Pojasa Gaze, dok SAD izražavaju protivljenje toj operaciji.

Američki državni sekretar Entoni Blinken je u razgovoru sa ministrom spoljnih poslova Egipta u ponedeljak izjavio da SAD ne podržavaju veću operaciju u Rafi i istakao potrebu da se zaštite civili.

Stejt department je saopštio kasno u nedelju da je Blinken "ponovo potvrdio protivljenje SAD velikoj vojnoj kopnenoj operaciji u Rafi" dok je telefonom razgovarao sa izraelskim ministrom odbrane Joavom Galantom.

U saopštenju se navodi da je Blinken takođe potvrdio privrženost SAD "zajedničkom cilju - porazu Hamasa", dok je takođe pozvao Galanta da "pomogne u rešavanju izazova distribucije (pomoći) unutar Gaze", dok Izrael cilja Hamas.

Oko 300.000 od 1,3 miliona Palestinaca koji su pre nekoliko meseci pobegli u južnu Gazu po naređenju izraelske vojske da se sklone od napada na Hamasove militante u severnoj Gazi, sada je dobilo naređenje da se ponovo sele, ovog puta severozapadno od Rafe, u oblast duž obale Sredozemnog mora u Gazi.

foto: JACK GUEZ / AFP / Profimedia, MOHAMMED ABED / AFP / Profimedia, Shutterstock

UN-ov šef za ljudska prava Volker Turk rekao je u nedelju da su borbe koje su u toku i naređenja za evakuaciju doveli do "masovnog raseljavanja već duboko traumatizovanog stanovništva".

Turk je upitao gde ljudi u Gazi treba da idu, budući da tamo "nema bezbednog mesta".

"U više navrata sam izražavao svoju zabrinutost zbog katastrofalnog uticaja moguće ofanzive punog obima na Rafu, uključujući mogućnost (činjenja) daljih zločina", rekao je Turk. "Ne vidim način da se najnovija naređenja za evakuaciju, a još manje potpuni napad, u području sa izuzetno gustim prisustvom civila, mogu pomiriti sa obavezujućim zahtevima međunarodnog humanitarnog prava i sa dva seta obavezujućih privremenih mera koje su naložene od strane Međunarodnog suda pravde".

Ranije u nedelju, Blinken je rekao za NBC da ne postoji poseban izraelski plan za zaštitu Palestinca ili za pružanje dovoljno humanitarne pomoći za njih.

"Postoji još nešto što je važno", rekao je Blinken. "Takođe nismo videli plan šta će se desiti dan nakon završetka rata u Gazi. Jer upravo sada, putanja na kojoj je Izrael je takva da čak i ako uđe i preduzme teške akcije u Rafi, i dalje će preostati hiljade naoružanih pripadnika Hamasa".

Visoki američki diplomata je rekao: "Videli smo da se Hamas vraća u oblasti koje je Izrael očistio na severu, čak i u Kan Junis".

Blinken je zaključio da je "sadašnja putanja" takva da Izrael ulazi u Rafu da bi se obračunao sa preostala četiri bataljona Hamasa, ali da u odsustvu plana za civile "rizikuje da nanese strašnu štetu civilima i da ne reši problem", problem koji žele da reše i SAD i Izrael, "a to je obezbeđivanje da Hamas ne može ponovo da upravlja Gazom", rekao je Blinken.

SAD, glavni izraelski dobavljač oružja, u više navrata su upozoravale Izrael protiv kopnene ofanzive u punom obimu na Rafu, ali su Izraelske odbrambene snage nastavile sa bombardovanjem iz vazduha i ograničenim kopnenim napadima.

foto: Bonnie Cash / Pool via CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Američki predsednik Džo Bajden pauzirao je isporuku 3.500 bombi od 227 kilograma i 907 kilograma u Izrael usled zabrinutosti da bi mogle da budu iskorišćene u napadu na Rafu.

Pored toga, Bajden je prošle nedelje rekao da će prestati da šalje neko drugo ofanzivno oružje u Izrael ako pokrene potpunu ofanzivu na Rafu.

Pregovori Izraela sa Hamasom o prekidu vatre i oslobađanju oko 100 talaca koje Hamas i dalje drži su u zastoju, dok je izraelski premijer Benjamin Netanjahu više puta ponovio da njegova zemlja neće prekinuti rat dok ne iskoreni preostale militante Hamasa u Rafi.

Blinken je upozorio na haos koji je u toku.

"Izrael je potencijalno na putanji da nasledi pobunu sa mnogo naoružanih (pripadnika) Hamasa ili da ostavi vakuum, ispunjen haosom, ispunjen anarhijom i verovatno ponovo popunjen Hamasom", rekao je on. "Razgovarali smo sa njima o mnogo boljem načinu da se postigne trajni rezultat, trajna bezbednost, kako u samoj Gazi, tako i mnogo šire u regionu".

Blinken je rekao: "Najbrži način da se ovo završi je da Hamas preda taoce. Dobićemo prekid vatre na kojem možemo da gradimo i izgradimo nešto trajnije. Različiti timovi nastavljaju da razgovaraju".

"To bi takođe bio najbolji način da se uverimo da zaista možemo da povećamo humanitarnu pomoć i bolje zaštitimo civile u Gazi", rekao je on. "Hamas tvrdi da je zainteresovan za to. Njihove akcije svakako pokazuju suprotno".

Podele unutar SAD

U nedelju su političke podele u SAD oko američke politike u vezi sa Gazom bila očigledna.

Progresivni nezavisni senator Berni Sanders, koji se slaže sa demokratama opoziciono nastrojenim spram izraelskog vođenja rata, rekao je za NBC da Izrael "ne bi trebalo da dobije još jedan cent američke vojne pomoći. Izrael je... krenuo u rat protiv čitavog palestinskog naroda i rezultati su apsolutno katastrofalni".

Sa druge strane,republikanski senator Lindzi Grejem uporedio je rat Izraela i Hamasa sa Drugim svetskim ratom, rekavši za NBC: "Zašto smo bacili dve... nuklearne bombe na Hirošimu i Nagasaki? Da okončamo rat koji nismo mogli da priuštimo da izgubimo. (...) To je bila prava odluka. (...) Izraele, učini sve što treba da preživiš kao jevrejska država!"

foto: Abir SULTAN / AFP / Profimedia, Shutterstock

Na bojnom polju, osim napada na Rafu, Izrael je bombardovao urbani izbeglički kamp Džabalija i druga područja u severnoj Gazi. Region je pretrpeo široko rasprostranjenu devastaciju i mesecima je u velikoj meri izolovan od strane izraelskih snaga. Zvaničnici Ujedinjenih nacija kažu da tamo vlada "potpuna glad".

Stanovnici su rekli da su izraelski ratni avioni i artiljerija napali kamp i područje Zejtuna istočno od grada Gaze, gde se trupe bore protiv militanata više od nedelju dana.

Rat je pokrenut Hamasovim napadom na Izrael 7. oktobra u kojem je ubijeno 1.200 ljudi, dok je zarobljeno oko 250 talaca prema izraelskim zvaničnicima. U naknadnoj protivofanzivi Izraela u Gazi ubijeno je više od 35.000 Palestinaca, podaci su Ministarstva zdravlja Gaze koje je pod kontrolom Hamasa, a što su brojevi koji uključuju civile i borce. Ministarstvo tvrdi da su većina mrtvih žene i deca.

(Kurir.rs/Glas Amerike/Preneo: N. V.)

