AMBASADOR SRBIJE UŽIVO IZ SLOVAČKE ZA KURIR: Atmosfera je uzavrela, osumnjičeni nije SAMO književnik! FICO PREDVIDEO STRADANJA

Povodom atentata na slovačkog premijera Roberta Fica u jutarnji program Kurir televizije uključio se ambasador Srbije u Slovačkoj Aleksandar Nakić.

Rekao je da je Ficovo stanje trenutno stabilno:

- Hvala Bogu, njegovo trenutno stanje je stabilno. Operacija je trajala više sati, upucan je iz neposredne blizine sa 4 ili 5 hitaca. Tu se malo spekuliše oko tih informacija. Imao je 3 rane. Operisan je u Banjskoj Bistrici, u najboljoj bolnici i trenutno od jutros, zapravo od juče od podne od operacije stanje je stabilno, hvala Bogu.

Istakao je da je predsednik Srbije prvi lider koji je osudio atentat:

Želim da kažem da je prvi državnik i lider koji je osudio napad na gospodina predsednika vlade Slovačke Roberta Fica bio predsednik Srbije Aleksandar Vučić i to dokazuje da su naši bilateralni odnosi odlični i da su prijateljski odnosi lični između predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Roberta Fica na zavidnom nivou. Svi su naravno poželeli od predsednika vlade do predsednika ministarstva spoljnih poslova brz oporavak premijeru Ficu.

Uveren je da je napad na premijera politički motivisan:

- Motiv je političke prirode. Osumnjičeni gospodin Cintula ima 71 godinu. Posedovao je dozvolu za držanje oružja, inače je književnik, ima udruženje "duga", ali jedan period u životu radio je i kao obezbeđenje šoping centra. Tako da, kao što ste videli, nažalost dobro je rukovao oružjem.

Atmosfera u Slovačkom je prema njegovim rečima pod snažnom tenzijom.

Atmosfera je uzavrela. Mislim, napad i pokušaj atentata, po meni, na predsednika vlade jeste vrh nečega. Imali mi to kod nas, tako da imamo ta negativna iskustva. Sa druge strane, ono što bih hteo da kažem, to je da je sam premijer, gospodin Fico, pre 15 ili 20 dana najavio da je jako loša situacija u društvu, da su negativne tenzije na jako visokom nivou i da se brine da neko bi neko mogao strada. Eto, na žalost, imao je dobru intuiciju.

Rad narodne skupštine trenutno je obustavljen, a ulaz u zgradu onemogućen:

- Povećale su mere bezbednosti. U Narodnu skupštinu, koja se nalazi od naše ambasade na kilometar ne može se ući, a Narodna skupština je obustavila rad do 21. maja.

