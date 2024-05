"REKAO SAM MU, EMANUELE MI NE VERUJEMO U TO": Zelenski odbio Makronov predlog, oglasio se i PUTIN

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u petak u intervjuu za Frans pres da odbacuje ideju o primirju u ratu sa Rusijom tokom Olimpijskih igara u Parizu, za šta je izrazio želju francuski predsednik Emanuel Makron.

„Rekao sam: Emanuele, mi u to ne verujemo. Hajde da zamislimo na trenutak da postoji primirje. Pre svega, ne verujemo (Vladimiru) Putinu. Drugo, on neće da povuče svoje trupe. Treće, reci mi Emanuele, rekao sam, ko garantuje da Rusija to neće iskoristiti da dovede svoje trupe na našu teritoriju“, rekao je Zelenski.

"Mi nismo protiv primirja, nismo protiv kraja rata. Ali želimo pravedan kraj ovog rata. Mi smo protiv primirja koje bi koristilo neprijatelju", dodao je on.

Oglasio se i predsednik Rusije

Nekoliko sati ranije, ruski predsednik, koji je otputovao u Kinu, implicirao je da se protivi olimpijskom primirju jer je njegovoj zemlji zabranjeno učešće na Olimpijadi zbog invazije na Ukrajinu.

Makron je rekao da želi da "učini sve" da za vreme Olimpijskih igara širom sveta zavlada olimpijsko primirje. Rekao je da mu je predsednik Si Đinping dao podršku početkom maja.

Nije poznato da su Si i Putin, koji su se sastali u Pekingu u četvrtak, razgovarali o tom pitanju.

