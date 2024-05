NIKOLA "OSVOJIO" VEST POINT: Nikšićanin ispričao kako provodi dane na čuvenoj VOJNOJ AKADEMIJI, Amerikanci bi da ga zadrže (VIDEO)

Crna Gora, osim na Pomorskoj akademiji u Anapolisu, svog predstavnika ima i na vojnoj akademiji Vest Point - najstarijoj u Americi.

Nikola Nikčević na akademiji završava treću godinu, na smeru hemijski inženjering. Za Glas Amerike kaže da su mu obaveze mnogobrojne i da počinju od ranog jutra.

- Počinjemo sa jutarnjim postrojavanjem za doručak, nakon čega imamo svi obavezni doručak, cela akademija. Od 7 do 4 imamo predavanje, u 12 još jedno postrojavanje za ručak. Ali od 7 do 4 svako ima svoj akademski raspored što se tiče časova. Nakon čega kreću treninzi, što je za mene odbojka, znači od četiri do pola sedam uglavnom provodim na terenu. Onda ide večera i učenje za sledeći dan - kazao je Nikčević.

Glas Amerike navodi da je 22-godišnjak iz Nikšića na Vest Point došao 2021, kao tek drugi kadet iz Crne Gore, posle Nevene Nikolić koja je diplomirala 2019. Na početku se suočavao se sa istim poteškoćama kao i drugi Crnogorci na američkim vojnim akademijama - pre svega kada je reč o jeziku.

- Prijavio sam se kao civil, nakon što sam završio srednju školu i pri dolasku nije bilo lako, naročito sa engleskim jezikom. Nikada nisam imao mogućnost da provodim toliko vremena isključivo pričajući engleski. I nakon te početne vojne obuke kad se naviknete na sve, na vojnu disciplinu, morate da nastavite da studirate na engleskom - rekao je Nikčević.

Navodi se da su, uprkos svim izazovima, prethodno tri godine bile uspešne za crnogorskog kadeta.

- Šta god poželite, od klubova, do vojnog i akademskog razvoja, to što ovo mesto pruža nema nigde drugde - ističe Nikola.

Pukovnik Kori Džejms je zamenik šefa katedre za hemiju i nauku na Vest Pointu i jedan od Nikolinih profesora. Tokom karijere predavao je mnogim kadetima iz cele Amerike i sveta. Nikola je, kako kaže, u samom vrhu.

- Proveo sam mnogo vremena sa Nikolom. Talentovan je akademski, marljivo radi i što je najvažnije, Nikola je najbolji timski igrač, zadovoljstvo ga je imati u učionici i izvanredan je ambasador svoje zemlje - naveo je Džejms.

foto: screenshot VOA

Vest Point, koji se nalazi u istoimenom gradiću u saveznoj državi Njujork, najstarija je vojna akademija u Americi osnovana 1802. godine. Do sada je na njoj diplomiralo više od 80.000 kadeta i kadetkinja, među kojima su dva američka predsednika, dok su desetine dobitnici najviših vojnih odlikovanja.

Na akademiji trenutno studira ukupno 4.400 kadeta i kadetkinja. Među njima je 57 iz 32 zemlje.

Strani studenti su počeli da dolaze 1889. godine, a do sada ih je diplomiralo 568, uključujući 12 ove godine. Major Kaliči Odoča zadužen je za prijem kadeta iz inostranstva za koje kaže da se brzo integrišu sa svojim američkim kolegama.

- Svaki put kada neka zemlja pošalje svoje najbolje predstavnike, oni se odmah uklope sa ostalim kadetima na Vest Pointu. Takođe, doprinose globalnoj diskusiji u učionicama. Ima različitih stranih studenata, neki su studirali u SAD ranije, neki prvi put napuštaju svoj rodni grad. I sve to zaista doprinosi kultorološkoj razmeni - rekao je Odoča.

Nikola Nikčević foto: screenshot VOA

Za Nikčevića ističe da predstavlja sve ono što Vest Point želi od svojih studenata.

- Izvanredan je kadet, zaista motivisan. I predstavlja sve ono što tražimo od studenata na Vest Pointu, u smislu liderstva, stremljenja izuzetnim rezultatima u učionici i van nje, i da bude neko koga drugi žele da slede - ocenio je Odoča.

foto: screenshot VOA

Nikola će na akademiji diplomirati u maju 2025. godine. Kaže da se raduje povratku u Crnu Goru, ali da će mu nedostajati stečena prijateljstva

- Te veze koje stvorite ovdje kada prolazite kroz svu tu obuku, koja vas gura i psihički i fizički, neraskidive su. Ali konkretno, radujem se vraćanju u Crnu Goru, životu kod kuće, porodici i službi u mojoj zemlji - kazao je Nikčević.

Kaliči Odoča foto: screenshot VOA

Po završetku akademije, američki diplomci sa Vest Pointa služe kao oficiri u vojsci najmanje pet godina. Služba, ali u crnogorskoj vojsci čeka i Nikolu koji kaže da mu je to oduvek bila želja.

- Kada diplomiram u maju 2025. godine, vraćam se u Crnu Goru gde sam obavezan da služim u vojsci osam godina kao oficir za hemijsko ratovanje - rekao je on.

Pukovnik Džejms kaže da je akademija ponosna na kadete koji diplomiraju i počinju službu u SAD ili u vojskama svojih zemalja. Ističe da tu misli i na Nikolu.

- Apsolutno. Postići će veoma dobre rezultate kada ode. U stvari, voleli bismo da ga zadržimo… - naveo je Džejms.

(Kurir.rs/Glas Amerike/Preneo: N. V.)