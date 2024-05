"BAJDENOV REŽIM ĆE VAM OTETI ORUŽJE": Tramp na skupu uticajnog američkog udruženja pomenuo i TREĆI MANDAT ako pobedi

Donald Tramp, bivši američki predsednik, pomenuo je mogućnost obavljanja trećeg mandata u Beloj kući ako pobedi na izborima u novembru.

- Znate, Frenklin Delano Ruzvelt (FDR) 16 godina, skoro 16 godina, on je obavljao četiri mandata. Ne znam, da li će nama da se računa kao treći mandat (zbog nedokazane tvrdnje da su izbori 2020. bili namešteni)? Ili drugi mandat? - upitao je Tramp pristalice na godišnjem skupu Nacionalnog udruženja vlasnika pušaka (NRA), koje se zalažu za pravo nošenja oružja.

Politiko navodi da je Trampu uzvratio neko od njegovih pristalica.

- Tri - čulo se iz mase.

Američki sajt navodi da ovo nije bio prvi put da Tramp pominje mogućnost produžavanja boravka u Beloj kući, što je ideja koju je pominjao još tokom kampanje 2020. pred izbore koje je izgubio od aktuelnog predsednika Džoa Bajdena.

Navodi se da će aktuelna Bajdenova kampanja za predsedničke izbore iskoristiti ovu najnoviju Trampovu izjavu pošto je već republikanskog kandidata prikazivala kao pretnju po demokratiju i institucionalne norme.

Podseća se da je Tramp u intervjuu za magazin Tajm prošlog meseca ipak poručio da nije za promenu 22. amandmana ustava SAD koji ne dozvoljava kandidovanje za treći mandat.

foto: AP/Lm Otero

Tokom obraćanja na višednevmom skupu NRA u Dalasu, koji je okončan u nedelju, Tramp je pred hiljadama zagovornika nošenja oružja govorio o tom njihovom pravu zagarantovanom 2. amandmanom američkog ustava.

U kampanji za predsedničke izbore 2016. NRA je podržao Trampa i dao mu više od 30 miliona dolara, a podrška je potvrđena i na skupu tokom proteklog vikenda.

foto: AP/Lm Otero

- Podrška ponosnih patriota iz NRA. To su sjajne patriote. To su sjajni ljudi. Uradićemo stvari za koje niko ne bi mogao da veruje da su moguće. Hajde da budemo buntovni i glasamo ovog puta, OK? - upitao je Tramp.

Ovo je bilo njegovo deveto obraćanje na godišnjem skupu NRA, čiji članovi čine najvernije pristalice i izvor donacija.

foto: AP/Jessie Wardarski

Tramp je najnoviji govor iskoristio i da napadne Bajdena zbog ograničavanja nošenja oružja Amerikancima i ovećao da će vratiti sve bezbednosne propise koji su važili tokom njegove predsedničke administracije.

foto: AP/Patrick Semansky

- Ukoliko Bajdenov režim dobije još četiri godine (na vlasti), oni će doći po vaše oružje. Pokvareni Džo Bajden već 40 godina nastoji da otme vatreno oružje iz ruku građana koji poštuju zakon - kazao je Tramp.

(Kurir.rs/Politico.com/Preveo i priredio: N. V.)

