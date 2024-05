UZ BOSANSKI HIT SLAVE PAD HELIKOPTERA PREDSEDNIKA IRANA: Ćerke ubijene demonstrantkinje nazdravljaju, objavile ŠOK SNIMAK! (VIDEO)

Remembering the female victims of the brutal crackdown on the protests demanding more rights for women across #Iran. Kosar Eftekhari Osra Panahi Minoo Majidi Nika Shakaramihttps://t.co/SG13XYLpNI #InternationalWomensDay #InternationalWomensDay2023 pic.twitter.com/iKhGQzGBUl