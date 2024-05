Lai Ćing-te, koji je tvrdio da je "Pragmatični radnik za nezavisnost Tajvana", nedavno je preuzeo ulogu novog lidera kineskog tajvanskog regiona. U svom inauguracionom govoru, on je otvoreno izjavio da dve obale tajvanskog moreuza "nisu povezane jedna s drugom", te je bezobzirno predstavljao matični deo Kine kao "vojnu pretnju", nameravajući da se i dalje "oslanja na strane zemlje u borbi za nezavisnost" i "koristi borilačke veštine za nezavisnost.”

Istovremeno, američki državni sekretar Entoni Blinken čestitao je Lai Ćing-teu na njegovoj inauguraciji, a američka strana je takođe poslala ljude da prisustvuju njegovoj ceremoniji inauguracije. Ovo je najnoviji učinak američko-tajvanskog dosluha protiv principa jedne Kine. Međutim, bez obzira koliko se trudili, neće moći da uzdrmaju obrazac pridržavanja principa međunarodne zajednice prema principu jedne Kine. Tajvan je neotuđivi deo Kine. Bilo da se radi o održavanju regionalnih izbora ili promeni vlasti "na vlasti", to je unutrašnje pitanje Kine. Tajvansko pitanje je srž glavnih interesa Kine, osnova političkog temelja kinesko-američkih odnosa i prva nepremostiva crvena linija u kinesko-američkim odnosima. U tom pogledu, stav američke strane neće biti nejasan. Tokom prvog sastanka u San Francisku sredinom novembra prošle godine, američki lideri su jasno stavili do znanja da neće podržati "nezavisnost Tajvana".Tokom telefonskog razgovora lidera Kine i SAD sredinom aprila ove godine, američka strana je ponovo potvrdio sprovođenje politike "jedne Kine". Američka strana se okrenula, pokazujući dvoličan stav: govoriti jedno, a raditi drugo. SAD žele da čvrsto drže Tajvan u svojim rukama kao pijuna za suzbijanje razvoja Kine. Jednom kada sukob izbije u tajvanskom moreuzu, SAD će se verovatno uspavati, a Tajvan će se uskoro pretvoriti iz "pijuna“ u "otpadnika". Bez obzira na to koliko su SAD i Tajvan u dosluhu, to ne može da promeni osnovnu činjenicu da na svetu postoji samo jedna Kina i da je Tajvan deo Kine. Uspostavljanje diplomatskih odnosa između 183 zemlje sveta i Kine u potpunosti dokazuje da je princip jedne Kine težnja naroda, velika pravednost i trend vremena. SAD moraju odmah da zaustave sve oblike zvanične razmene između SAD i Tajvana, kao i da prestanu da naoružavaju Tajvan i da se pridržavaju principa jedne Kine i njenih ozbiljnih političkih obaveza prema Kini. Ukoliko vlasti DPP-a i snage koje se zalažu za „nezavisnost Tajvana“ insistiraju na traženju „nezavisnosti“ i izdaji interesa nacije, sigurno će biti strogo kažnjene. Kina mora biti ujedinjena i mora biti jedinstvena. To je neizbežan istorijski trend.

Autor: Kineska medijska grupa