SADA I FORMALNO: Španija, Irska i Norveška priznale palestinsku državu

Irska je, zajedno sa Španijom i Norveškom, formalno priznala palestinsku državu, objavila je irska vlada, prkoseći izraelskoj osudi plana.

„Vlada priznaje Palestinu kao suverenu i nezavisnu državu i pristala je da uspostavi pune diplomatske odnose između Dablina i Ramale“, navodi se u saopštenju vlade nakon što je odobrila priznanje na jutrošnjoj sednici.

„Irski ambasador u Državi Palestini biće imenovan zajedno sa svim ostalim članovima irske ambasade u Ramali“, dodaje se.

Prošle nedelje, irski lider Sajmon Haris pridružio se svojim kolegama u Španiji i Norveškoj u najavi da će tri zemlje zvanično priznati nezavisnu Palestinu 28. maja. Sva trojica su u utorak ispunila obećanje. Premijer Haris je istakao da ovim potezom želi da zadrži nadu u mir.

„Ova odluka Irske znači održavanje nade i verovanje da je rešenje sa dve države jedini način da narod Izraela i Palestine žive jedni pored drugih, u miru i bezbednosti“, rekao je Haris. „Želeli smo da priznamo Palestinu na kraju mirovnog procesa, ali smo preduzeli ovaj korak zajedno sa Španijom i Norveškom da održimo čudo mira u životu“, dodao je on.

Irski premijer se obratio izraelskom

Ponovo pozivam izraelskog premijera Netanijahua da sasluša svet i zaustavi humanitarnu katastrofu koja se dešava u Gazi, istakao je irski premijer.

Španski premijer Pedro Sančez je ranije ujutru saopštio da njegova zemlja priznaje državu Palestinu u granicama iz 1967. godine u skladu sa međunarodnim pravom i istorijskom pravdom. „Priznavanje države Palestine nije samo pitanje istorijske pravde, sa legitimnim težnjama palestinskog naroda, već i neophodnost ako svi zajedno želimo da postignemo mir“, dodao je on.

On je naglasio da je to jedini način da se napreduje ka rešenju dve države, "koje svi smatramo jedinim rešenjem". „Ne usvajamo priznanje Palestine ni protiv koga, posebno ne protiv Izraela, prijateljske nacije koju poštujemo i sa kojom želimo da imamo najbolje moguće odnose“, dodao je on i poručio da će Španija od sutra uložiti sve napore. u postizanju rešenja sa dve države.

"Važan dan za norveško-palestinske odnose“

Tokom jutra, Norveška, jedna od tri evropske zemlje koje su u utorak zvanično priznale Palestinu, pozdravila je "važan dan" i izrazila žaljenje zbog očiglednog nedostatka "konstruktivnog angažmana" Izraela. Norveška je više od 30 godina jedan od najčvršćih zagovornika postojanja palestinske države“, rekao je šef norveške diplomatije Espen Bart Eide.

„Dan kada Norveška zvanično prizna Palestinu kao državu je važan dan za norveško-palestinske odnose“, dodao je on. Početkom 1990-ih, Norveška je bila domaćin prvih izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora koji su rezultirali sporazumom iz Osla, koji je otvorio put za mirno rešavanje sukoba između dve sukobljene strane.

