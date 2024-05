"OBUCI LEP VEŠ I LAKO ĆEMO SE DOGOVORITI" Sari je na vrata zakucao zelenaš, a od njegovih reči se zaledila: NIJE BILA JEDINA

Dok je stajala na vratima, majka četvoro dece je očajnički pokušavala da smisli izgovor da odbije čoveka na svom pragu. Bivši porodični prijatelj koji je rado pomogao Sari i njenom suprugu Entoniju i pozajmio im novac, odjednom se pretvorio u se*s zavisnika koji im nudi „lakši” izlaz iz situacije.

„Obuci se*si donji veš i lako ćemo se dogovoriti“, rekao joj je. Sara, koja je odbila ponudu, jedna je od hiljada žena u Velikoj Britaniji koje se suočavaju sa šokantnim ucenama zajmodavaca koji ih teraju da izvrše samoubistvo, piše "San". Prestravljeni dužnici su sa novinarima podelili uznemirujuće izveštaje o eksploataciji, nasilju i ucenama.

Jedan zelenaš je čak ponudio da pošalje grupu muškaraca u dom jedne žene da imaju se*s „dok su njena deca u školi“.

Statistika otkriva da je skoro svaki deseti zajmoprimac bio ucenjen da otplati dug kroz se*s. Ovo je prvi put da je takve brojke zabeležila Britanska kancelarija za ilegalno pozajmljivanje novca (IMLT), grupa specijalista istražitelja i službenika.

"San" je objavio priču o Sari i Entoniju, koji žive u Vest Midlendsu i pozajmili su oko 10.000 funti na 15 godina, ali zbog kovida i zdravstvenih problema nisu mogli da otplate dug na koji su im naplaćene kamate 70 odsto!

- Onda su počeli da nas pritiskaju i zastrašuju ucenama upućenim mojoj supruzi, a sve se to dešavalo na očigled naše 14-godišnje ćerke - rekao je Entoni.

- Tražio je od moje supruge da nosi provokativne grudnjake i gaćice i slične stvari. Čuli smo od drugih ljudi da im je nudio da deo novca vrate kroz seksualne usluge - dodao je on.

Nega Paula (28) iz Lidsa ispričala je kako ju je zajmodavac maltretirao ponudama za se*s pre nego što joj je predložio - da postane prostitutka da bi otplatila dug!

foto: Shutterstock

Ona je novinarima rekla da je upoznala čoveka od koga je pozajmila novac preko prijatelja koji je i sam od njega pozajmio 100 funti.

Ubrzo se suočila sa onim što je poznato kao „dvostruki balon“ kamata, gde se iznos dugovanja udvostručuje svake nedelje. Ubrzo se našla u dugu od 3.000 funti.

-Zajmodavac je kontaktirao moje roditelje rekavši im da dugujem novac - rekla je ona.

-Došao je na moje radno mesto da me zastraši. Zatvorila sam svoj Fejsbuk profil da ne bi ništa objavljivao na njemu. Uznemiravao me je zbog mog duga i predložio mi da postanem prostitutka da otplatim ono što dugujem. Iako to nikada nisam mogla da uradim, u jednom trenutku mi se činilo da je to jedini izlaz - dodala je ona. Paulina noćna mora se završila tek kada ju je kontaktirao službenik IMLT-a koji ga je istraživao.

Džejn, majka troje dece, pozajmila je novac od poznanika sa posla, ali se ubrzo i ona suočila sa šokantnom pretnjom ubistvom.

- Kontaktirao je članove moje porodice i rekao im da će me ubiti ako ne otplatim dug. Otišao sam do mosta i planirao da skočim sa njega zbog pretnji. Ali onda sam se setila svoje dece - rekla je.

Nova statistika IMLT-a otkriva da je 31 odsto zajmoprimaca razmišljalo ili pokušalo samoubistvo, dok su tri od deset zajmodavaca pretili ili su ih napali.

„Devet odsto žena zajmoprimca kojima smo pomogli prošle godine je rečeno da mogu da otplate dug seksom. Neki predlozi su prilično eksplicitni i direktni, dok su drugi manje direktni poput: 'Bilo bi lepo da obučeš nešto lepo kada dobijem nazad.', rekla je ekspert za IMLT Ketrin Vohlers. „Jednoj ženi je rečeno: 'Mogu da pošaljem neke muškarce dok su deca u školi da otplate dug'.

Ketrin kaže da skoro polovina onih koji uzimaju nelegalne kredite imaju niska primanja ili su porodice u finansijskoj krizi.

Ona je dodala da se menjaju razlozi zbog kojih ljudi pribegavaju pozajmljivanju novca od kamatara. Mnogi sada pozajmljuju za hranu i gorivo, dok je u prošlosti to bilo za jednokratne troškove kao što su nove automobilske gume, školska uniforma ili Božić.

"Mit je da su svi oni koji se zadužuju ljudi koji žive od socijalne pomoći. Više od 40 odsto radi, neki su na slabo plaćenim poslovima ili su im se životne prilike promenile", rekla je ona.

„Najmlađi dužnik kome smo pomogli imao je 19 godina, a najstariji 91. Najveći iznos kredita bio je 99 hiljada funti, koji je za 25 godina narastao na čak 450 hiljada. Polovina dužnika se uskratila hrane i goriva kako bi isplati svoje dugove“.

Brojke takođe pokazuju da je osam odsto lihvara pronađeno na društvenim mrežama, dvostruko više nego 2022. godine.

Kurir.rs/Jutarnji list