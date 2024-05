GRADONAČELNIK IZ FRACNUSKE U CENTRU SKANDALA ZBOG GATARE Tvrdila da može pričati sa mrtvima, uzimala pare,OBOJE ZAVRŠILI U ZATVORU

Grad Agd na obali Sredozemnog mora postao je tema francuskih medija zbog najnovijeg skandala. U centru cele priče su lokalna gatara i gradonačelnik Žil d'Etore, bivši policajac i obaveštajac. Oboje su u zatvoru, a istraga je u toku.

Francuski grad poznat je po prelepim peščanim plažama i suncu tokom cele godine, ali i po divljim se*s zabavama, piše Bi-Bi-Si. Grad je dom najveće svingerske zajednice u Evropi. Svake godine u grad dolazi desetine hiljada parova iz Evrope.

Gatara Sofija Martinez optužena je za proneveru, dok je gradonačelnik optužen za korupciju jer je na nju potrošio ogromne količine novca poreskih obveznika. Gatara je tvrdila da može da razgovara sa mrtvima.

Advokat gradonačelnika navodi da je njegov klijent tražio od gatare da ga poveže sa pokojnim ocem. Objasnio je da će se glas gatare menjati dok ona izvodi seanse i da će poprimiti ton glasa gradonačelnikovog oca.

Tokom protekle četiri godine, Martinez je navodno manipulisala gradonačelnikom koristeći svoje izvanredne veštine trbušnjaka. Gradonačelnik je tako dobio hiljade misterioznih poziva od „glasova“ mrtvih, uključujući anđele, od kojih su neki pozivali gradonačelnika da pomogne gataru.

D'Etore je zbog toga platio godišnji odmor za gataru i njenu porodicu, koristeći javna sredstva. Gatara je tako posetila Polineziju i Tajland. Osim toga, "glasovi" su navodno ubedili gradonačelnika da angažuje nekoliko članova porodice gatare da rade za gradsko veće.

Na zahtev gradonačelnika, lokalni preduzetnici su pristali da besplatno renoviraju gatarin dom iz straha od gubitka budućih ugovora sa gradom. Advokat gradonačelnika za sve krivi gataru.

"To je suluda priča. To je neverovatno jer imate čoveka u politici, gradonačelnika koji je veoma inteligentan. I otkrijete da takvim čovekom može da manipuliše žena", istakao je on.

"Ovo je žena koja je ušla u njegov život i rekla da može da razgovara sa njegovim mrtvim ocem. Našla je slabost u njemu i iskoristila je za ličnu korist. Prošlo je mnogo vremena dok nije prihvatio da je prevaren", dodao je on.

Međutim, advokat gatare, Luc Abratkievicz, ima drugačije mišljenje.

"To nije manipulacija jer je priznala šta je uradila, a drugi klijenti, uključujući doktore i arhitekte, rekli su da ima mistične moći. Ona je otkrila detalje o njihovim životima koje niko drugi nije znao", rekao je Abratkijević.

Meštani imaju svoje mišljenje o celom slučaju. U osunčanom kafiću u blizini Gradske kuće, jedan gost Žan Maks je izjavio: "Sviđa mi se gradonačelnik, bio je dobar prema meni, prevaren je. Možda je bio zaljubljen u nju."

Drugi meštanin je dodao, smejući se: „Za mene je se*s u središtu skandala. Gde ima novca, to znači da ima i se*sa.“ Inače, ekstremna desnica je poslednjih godina značajno napredovala u ovom delu Francuske.

Jedan od najglasnijih gradonačelnikovih kritičara je Fabijen Varesano, lokalni političar koji brzo raste iz stranke Nacionalni skup Marine Le Pen. Ona je sada pozvala gradonačelnika da podnese ostavku.

"On je zaljubljen u mnogo različitih žena i to je njegov lični život. Ali koristeći novac poreskih obveznika, to je druga priča. On je napravio sprdnju od našeg grada", rekla je ona.

Sudija je odlučio da i gradonačelnika i gataru zadrži u pritvoru kako bi sprečio potencijalni pritisak na svedoke. Martinez je od tada premeštena u samicu nakon što je napadnuta u ženskom zatvoru. Zatvorenici su je optužili za veštičarenje.

