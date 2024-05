"DOZVOLA ZA GAĐANJE CILJEVA U RUSIJI NIJE ODLUKA NATO PAKTA!" Zoronjić: Rizik od eskalacije samo ako Ukrajina upotrebi OVO oružje

Nakon više meseci dvosmislenih poruka, NATO je konačno odlučio da ukine ograničenje Ukrajini da oružje koje dobija sa Zapada koristi za napade na ruskoj teritoriji.

Ovakva odluka, umnogome bi mogla da dovede do obrta na forntu. Ipak, postoji bojazan da bi mogla da prouzorokuje i dodatnu eskalaciju sukoba, i to u trenutku kada rat između Palestine i Izraela postaje suroviji nego ikada.

Na ovu temu u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije Aleksandar Cvetković, direktor Srpskog pokreta obnove, a preko vibera se uključio prof. dr Dragan Radenović, akademik.

Radenović je analizirao ovu odluku u širem istorijskom konstekstu.

foto: Kurir televizija

- Od ove odluke je mnogo opasnija jedna druga koja je doneta još pre nekih 40 godina.Naime, od tada je u toku je bezdušna protestantska inkvizicija prema ostatku sveta. Mi Srbi smo preživeli mnoge ratove, Palestinci sada preživljavaju strašan rat, ali da li ćemo mi ovu najezdu uspeti da preživimo vrlo je teško složeno pitanje - rekao je Radenović i dodao:

- Ova odluka da se upotrebi sofisticirano oružje za ciljeve u Rusiji u stvari je put ka ostvarenju to cilja - uništavanja naroda, depopulaciji planete i stvaranju uslova za život te uske grupe ljudi, te čuvene zlatne milijarde ili možda čak i ispod milijarde. Upotreba tog oružja pretpostalja još efikasnije ubijanje svih onih koji stoje na putu tih razornih sredstava.

Cvetković je konstatovao su da gledano iz ugla Rusije ruske teritorije već uveliko napadnute:

foto: Kurir televizija

- Verujem da ako slušamo sve ono što se dešavalo svih ovih 860 dana - sve te ratno propagandne teze ruske države i vojske, onda su ove ukrajinske ratne oblasti deo Rusije. Znači zapadno oružje dejstvuje po ruskim teritorijama sve vreme. Koja je razlika onda između Luganske i Belgorodske oblasti? Takođe, sve vreme govore da je ovo rat NATO protiv Rusije, pa ne vidim šta se sada ovom odlukom radikalno menja. Na kraju ne vidim zašto rat ne bi prestao tako što se ovaj koji je napao zaustavi, umesto da ovaj koji je napadnut poklekne.

Zoronjić tvrdi da odluka o kojoj je reč zapravo nije odluka NATO pakta:

foto: Kurir televizija

- Ovo nije odluka NATO nego savetodavno mišljenje parlamentarne skupštine NATO, a ta institucija ne donosi vojne odluke. Ona daje savete NATO savezu i generalima koji tamo sede. To bi moralo da prođe kroz druge organe NATO saveza i da postane zvanična filozofija rata u Ukrajini.

Kaže da je pokretanje pitanje o gađanju ciljeva u Rusiji sasvim opravdano s obzirom na ratne okolnost:

- Logičan je trenutak da se pokrene to pitanje jer se prva linija fronta pomera na rusko ukrajinsku granicu. Ako pričamo o ratu ruska vojska je napadala Ukrajinu sa teritorija onoga što prema međunarodnom pravu pripada Ukrajini. Kada se linija fronta pomera na Rusiju, šta će Ukrajina drugo nego da napada vojsku koja nju gađa iz prigraničnog dela Rusije.

04:18 DOZVOLA ZA GAĐANJE CILJEVA U RUSIJI NIJE ODLUKA NATO PAKTA! Zoronjić: Rizik od eskalacije samo ako Ukrajina upotrebi OVO oružje

- Mislim da će Rusija to tolerisati. Problem su te rakete srednjeg dometa i eventualni napad na Moskvu li druge gradove u dubini Rusije gde bi civili mogli da stradaju. To bi moglo da izazove ozbiljnije reakcije Moskve, a gađanje ciljeva u ratnoj zoni, mislim da će se tolerisati i neće dovesti do nekih ozbiljnijih promena.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:31 RUSI NE SMEJU U BELGORODSKU OBLAST, PA KUKAVIČKI U KIJEVU BOMBARDUJU CIVILE Obradović nema dilemu: Ukrajina od nje pravi Krim