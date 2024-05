"REKLA SAM SVOJE IME, A ONDA ME JE ZGRABIO" Monstrum napastvovao devojčicu (10), sve se desilo samo NEKOLIKO METARA od roditelja!

Foto: Yui Mok / PA Images / Profimedia, FILIPE AMORIM / AFP / Profimedia, Metropolitan Police/MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Nemac Kristijan Brukner, koji se sumnjiči za nestanak Medlin Meken, navodno je seksualno napastvovao još jednu devojčicu na plaži u mestu Algarve u Portugalu, rečeno je pred sudom.

On se navodno potpuno nag krio iza jedne stene pre nego što je zgrabio žrtvu (10) za zglob. Do incidenta je došlo u rizortu Salema samo nekoliko nedelja pre nego što je Medlin nestala iz apartmana svoje porodice u susednom Praja da Luzu.

Žena, koja sada ima 27 godina i tvrdi da je prva žrtva Kristijana Bruknera, rekla je na sudu u Braunšvajgu da je bila u poseti porodičnom stanu kada je došlo do napada.

Tužioci tvrde da ju je Brukner pitao kako se zove pre nego što ju je zgrabio za zglob.

On je navodno nakon toga rekao "pogledaj ovde" i izveo seksualni čin dok se smeškao devojci. Roditelji žrtve bili su nekoliko metara od nje na plaži, ali nisu bili svesni šta se dešava.

Žena, koja ne može biti imenovana iz legalnih razloga, počela je da plače i doživela je stres, rečeno je na sudu.

"Muškarac je došao, spustio se sa stene i pitao me kako se zovem. Rekla sam svoje ime, a onda me je on zgrabio za ruke", ispričala je ona.

Rekla je da je njena porodica pozvala policiju i ona im je pomogla da nacrtaju skicu napadača, prenosi Mirror.

Policajci su je opet kontaktirali 2019. godine i rekli da su možda identifikovali osumnjičenog, pre nego što je ona izabrala Bruknera sa "šest ili sedam" fotografija koje su joj pokazali. Na sudu je rekla da je u početku bila 50 posto sigurna da je Brukner njen napadač.

Ali nakon što je sprovela sopstveno "istraživanje", bila je sigurna da je on muškarac koji ju je napao pre više od 15 godina. Ona je na sudu rekla da je muškarac imao karakteristične mladeže - baš kao one koje je Brukner pokušao da ukloni sa svoje leve butine nakon navodnog silovanja.

Bruknerov pravni tim kritikovao je dokaze, rekavši da je žena "spojila" svoje istraživanje sa svojim sećanjima. Kritikovali su policiju što joj je pokazala slike Brueknera i njegovih automobila i zaključili da to čini njen dokaz "jednostavno bezvrednim".

Brukner je optužen za niz silovanja i "nepristojnih napada" u Portugalu između 2000. i 2017. On poriče optužbe i da je umešan u nestanak Medlin Meken.

Brukner trenutno služi sedmogodišnju kaznu zbog silovanja penzionerke 2005. godine.

Medlin Meken još uvek nije pronađena.

Kurir.rs/Mirror/Preneo: D. P.