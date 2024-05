"RAZUMNO JE DA CEO SVET BUDE ZABRINUT ZBOG OVIH ODLUKA" Stručnjaci diskutuju: Da li će OVAJ POTEZ preokrenuti tok rata za Ukrajinu

Ukrajina bi mogla da krene sa kontranapadima na rusku teritoriju, i to moćnim zapadnim oružjem, a u tom potezu je sada nedvosmisleno podržavaju brojne članice NATO-a, pre svega Francuska i Velika Britanija.

Ipak, postoji bojazan da bi ovo moglo da dovede do brutalnijih napada i odmazde Rusije, ali i raskola u Evropskoj uniji, jer se Nemačka i Mađarska još uvek glasno protive odluci kojom se Kijevu dozvoljava da Moskvu napadne razornim "Patriotima".

Gosti "Redakcije" koji su analizirali tok geopolitičkih promena u svetu bili su politički analitičar prof. dr Miloš Laban, advokat Milan Đukić i novinar iz Švajcarske Zoran Vitorović.

foto: Shutterstock

Laban je prvo rekao koje zemlje bi potencijalno trebalo da budu u stahu zbog novonastale situacije u ratu, pa je pozdravio stav Mađarske u svemu tome:

- Trebalo bi da strahuju oni koji su geografski bliži tom prostoru, a to možemo zaključiti iz stava Mađarske, ali u suštini, to je pravi stav, da treba prekinuti rat, te ući u pregovore i da se tako razreše stvari. Naravno, u obostranom interesu. Što se tiče Francuske i Velike Britanije, oni jer su udaljeni geografski, misle da mogu biti ratoborni, Poljska je nešto bliža, a deli iste stavove, jer ona tradicionalno gaji animozitet prema Rusiji. To nije od juče, već vekovima, istorija tih odnosa opravdava stav Poljske. Po meni su Poljaci zainteresovani samo za onu teritoriju Ukrajine koju je Ukrajina dobila posle Drugog svetskog rata od Poljske. Rusi takođe poseduju veoma brze rakete, koje nemaju ni Francuska ni V. Britanija. Da nije ovako tragično, ja bih morao da se nasmejem tom objašnjenju koje se zasniva na stanovništvu da će neko super oružje u Ukrajini da preokrene rat. Prvo, Ukrajina je prepolovljena što se tiče stanovništva, nema više vojnih efektiva da se raspodele po frontu, a da ne pričam o tome što je sam Zelenski morao da raspiše izbore. To je predstavljanje nerealno činjeničnog stanja.

Đukić je pričao o zelenom svetlu koje je Ukrajina dobila, jer po mnogim analitičarima i tvrdanja to bi upravo i mogla biti vrsta prekretnice u ratu:

- Razumno je da ceo svet bude zabrinut zbog odluka pojedinih zemalja da Ukrajini promene agendu i da dozvole da ona zapanim oružjem gađa po dubini teritorije Rusije. Jasno je iz reakcija Makrona i Britanije da tu zaista ne postoji rezerva, te pretpostavljam da će u nekom periodu rakete biti korišćene za neutralisanje onih ciljeva s kojih se aktivno dejstvuje po Ukrajini. Zapad je sigurno podeljen oko toga, stav Mađarske je razumljiv, ali je jasno da ovim i sledećim potezima, pojedine zemlje Zapada žele da podvuku crvene linije, odnosno da osvajanje pojedinih teritorija neće gledati skrštenih ruku.

05:47 RAZUMNO JE DA CEO SVET BUDE ZABRINUT ZBOG OVIH ODLUKA Stručnjaci diskutuju: Da li će OVAJ POTEZ preokrenuti tok rata za Ukrajinu

Vitorović je obrazložio stav Švajcarske povodom trenutka koji može dovesti do pojedinih izmena u ratu:

- Mi ovde imamo ciklični razvoj krize gde se dešava ono što sam rekao na početku rata, a to je da će sukob trajati više od 20 godina. Upravo jer dolazi do cikličnog razvoja, dakle imamo neko smirivanje situacije, a potom pojačavanje. Pogledajte, švajcarski mediji i javnost juče su veliku pažnju posvetili pomlađenoj garnituri koju je Putin okupio oko sebe, umesto Petruševa, sada je njegov sin tu kao budući, možda i naslednik Putina. Švajcarci ovo sve tumače da Ukrajina nema šanse da vojno dobije i da je zato neophodno da se pristupi mirovnoj koferenciji koja treba da se održi u Švajcarskoj.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

04:18 DOZVOLA ZA GAĐANJE CILJEVA U RUSIJI NIJE ODLUKA NATO PAKTA! Zoronjić: Rizik od eskalacije samo ako Ukrajina upotrebi OVO oružje