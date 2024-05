Ukrajina će moći da koristi avione F-16 protiv ruskih vojnih ciljeva, uključujući i na svojoj teritoriji.

Kiiv Post je prikupio sve što se zna o ukidanju zabrane Ukrajine da udari Rusiju.

Vojni objekti na teritoriji Rusije, koji se koriste za agresiju na Ukrajinu, uskoro bi mogli da se nađu pod vatrom zapadnih projektila i granata. Svakim danom sve više zemalja daje dozvolu Ukrajini da koristi svoje oružje za udare na vojne ciljeve na teritoriji Rusije.

Odbrambenim snagama je dugo vremena bilo zabranjeno da koriste zapadno oružje za udare na teritoriju Rusije.

Ovo je deo samoodbrane, koja će takođe verovatno (trebati) da napadne vojne objekte na ruskoj teritoriji

Koje su zemlje već dozvolile da oružje gađa Rusiju

Ministar spoljnih poslova Danske Lars Like Rasmusen saopštio je u četvrtak, 30. maja, da će Ukrajina moći da koristi avione F-16 protiv ruskih vojnih ciljeva, uključujući i na svojoj teritoriji.

„Kada smo o tome razgovarali sa našim komitetom za spoljne poslove u danskom parlamentu, od početka smo jasno stavili do znanja: da je to deo samoodbrane, koja će verovatno takođe (trebati) da napadne vojne objekte na ruskoj teritoriji“, rekao je on. dodao je on.

Nemački kancelar Olaf Šolc podržao je ideju da se Ukrajini dozvoli da koristi zapadno oružje za udare na rusku teritoriju, rekao je izvor Politiku .

Šolc je promenio svoju poziciju poslednjih dana.

Nedavno su se Velika Britanija, Švedska, Finska, baltičke zemlje, Holandija, Poljska, Češka i Kanada izjasnile da se ne protive upotrebi oružja za gađanje ciljeva na teritoriji Rusije.

Olaf Šolc je rekao da Ukrajina može da se brani „u okviru međunarodnog prava”, francuski predsednik Emanuel Makron – da Kijev može da „neutrališe” sve ciljeve u Ruskoj Federaciji sa kojih se lansiraju rakete.

Češka: Nemamo problem da se Ukrajina brani Češki ministar spoljnih poslova rekao je danas da njegova zemlja "nema problem" da Kijev koristi municiju koju je isporučio Prag za gađanje ciljeva na ruskoj teritoriji. - Češka Republika nema problem da se Ukrajina brani od agresora - rekao je Jan Lipavski pred sastanak ministara NATO-a u češkoj prestonici. To uključuje „napade koji se nužno moraju izvršiti na ruskoj teritoriji“ - nastavio je Lipavski. - To je pravilo za isporuku iz Češke - rekao je on. Ministri odbrane Evropske unije ranije u utorak nisu uspeli da postignu konsenzus oko dozvoljavanja Ukrajini da koristi zapadno oružje za napad na rusku teritoriju, za šta je ruski predsednik Vladimir Putin rekao da će se „igrati vatrom“.

