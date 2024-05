"EVROPA MORA DA PRONAĐE PUT, OVO JE VIŠE OD OBIČNIH IZBORA U PARLAMENTU" Eksperti: OVO je izazvalo NAJVEĆU reakciju stanovništva!

Za nekoliko dana, Evropska unija će se naći na najtežem testu u novijoj istoriji. Naime, izbori za Evropski parlamet koji se održavaju od šestog do devetog juna pokazaće da li je EU dovoljno jaka da se odupre sve jačoj desnici koja se, prema procenama, već nalazi pred vratima parlamenta.

Za deset dana moglo bi da se obistini ono od čega evropski zvaničnici strahuju godinama - da ekstremna desinca na velika vrata uđe u Evropski parlament. Takav ishod mogao bi da dodatno zakomplikuje sitaciju u Evropskoj uniji, koju od početka rata u Ukrajini, svakodnevno pogađaju novi razdori.

Gosti jutarnjeg programa "Redakcija" koji su diskutovali o ovoj temi bili su Marko Lakić, novinar lista “Politika” i politikolozi Filip Vasiljević i Andreja Lović.

Lakić je analizirao strah unutar Evropskog parlamenta, kao i izjave da će, ukoliko do toga dođe, uslediti blokada:

- U ovom slučaju desnica ne mora da podrazumeva nešto loše i ekstremizam. Imate situaciju u Nemačkoj gde su zeleni na vlasti, a oni najviše podržavaju rat. Vidimo i jednog Orbana koji vuče na tu desnu stranu, a on je protiv rata. Tako da stvari nisu defenisane kao crne ili bele. Ovo je mnogo više od običnih izbora, prvo zbog rata u Ukrajini, gde bi Evropa trebalo da odredi svoj put, a taj put ne određuje sama Evropa, nego Amerika koja je i uvela naš kontinent u rat. Međutim, došlo do je do prekomponovanja, pa imamo i Poljsku koja je postala ekstremni jastreb jer se i oni plaše, a velika su vojna sila. Evropa nije nuklearna vojna sila, a Amerika ima to naoružanje u Evropi. Postavlja se dosta pitanja šta Evropa hoće od sebe, a možda je najveći problem taj identitet, deluje da Evropa ne zna šta hoće.

Vasiljević je spomenuo forsiranu agendu koja se preselila na Evropu:

- Moramo razumeti zašto desni spektar jača. To se događa jer je Evropa ušla u položaj, osim što je izgubila identitet i što je ekonomski oslabila, da je i vojno nesposobna da bilo šta rešava na svjoj teritoriji. Moramo razumeti i neke druge aspekte, forsiranje agendi, kao što su trans dženderi i na silu isforsirane stvari koje su napravile reakciju stanovništva, ali i lidera. Postoji svest da neke stvari jesu normalne, ali da pojedine i nisu.

Lović je izneo interesantan detalj koji je Nemačka uvela povodom glasanja za EP:

- EU je svojevrsan politički tepih, a rekao bih da u svakoj članici postoje različite struje. Pa tako imamo Belgiju koja poseduje evrofanatizam i veliki broj izlaznosti građana na ove izbore, dok je Nemačkoj taj trend u padu. To se dešava decenijama unazad, a ne samo poslednjih godina zbog geopolitičkih promena. Međutim, Nemačka je donela odluku da na ovim izborima za EP mogu građani od 16 godina da glasaju. To je prvi put da se tako nešto dešava, u nekim drugim državama to već postoji, a svaka država može naći svoj način glasanja. EP i ta institucija imaju demokratske definicite.

