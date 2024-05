OVO JE TREĆI SVETSKI RAT, PUTIN ĆE PREOBLIKOVATI GRANICE EVROPE: Zelenski upozorio, pa potkačio i SAD! "On nije lud, VEĆ OPASAN"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dao je u svom predsedničkom štabu opširan intervju britanskom listu Gardijan, u kojem je ocenio, između ostalog, da se Rusi smeju zato što su Amerikanci zakasnili u davanju dozvole Kijevu da gađa ciljeve u Rusiji zapadnim oružjem.

Zelenski je rekao da je to američko kašnjenje koštalo Ukrajinu mnogo života. Konkretnije, Zelenski je rekao da je kašnjenje i odlaganje Džoa Bajdena po pitanju upotrebe zapadnog oružja protiv ciljeva u Rusiji dovelo do toga da se Kremlj smeje Ukrajini.

Ukrajinski predsednik je rekao da je dvosmislenost Bele kuće koštala mnogo života i pozvao američkog predsednika da prevaziđe zabrinutost zbog moguće nuklearne "eskalacije" sa Moskvom.

U četvrtak uveče, nakon višemesečnog lobiranja, SAD su preduzele mali, ali simboličan korak dozvoljavajući ukrajinskim snagama po prvi put da iskoriste oružje američke proizvodnje za napad na ciljeve unutar Rusije, u pograničnom području u blizini, da brane Harkov od ruske ofanzive.

"Imaš oružje i gledaš kako te ubijaju"

Odluka omogućava Ukrajini da koristi raketne sisteme HIMARS koje isporučuju SAD za napad na ruske vojnike i komandne centre. Zelenski je tu odluku opisao kao "korak napred". Ali Bela kuća insistira da se njena politika zabrane dubljih napada na rusko tlo nije promenila. Ukrajina i dalje ne može da koristi sistem ATACMS dugog dometa po ciljevima unutar Rusije, navodi se u saopštenju.

Ali Zelenski je jasno stavio do znanja da Kijev mora biti u stanju da koristi „moćno“ oružje dugog dometa koje bi moglo da pogodi ciljeve duboko unutar ruske teritorije, što je "crvena linija" na kojoj Bela kuća i dalje insistira. SAD, kako je rekao, treba da "više veruju u Ukrajinu".

Bez tog zelenog svetla, rekao je Zelenski, ni drugi saveznici, poput Velike Britanije, možda neće dozvoliti Ukrajini da koristi svoje dalekometno oružje.

- Verujte nam, mi moramo da odgovorimo. Oni ne razumeju ništa osim sile. Mi nismo ni prva ni poslednja meta - rekao je Zelenski, misleći na Kremlj.

- Mislim da je apsolutno nelogično imati (zapadno) oružje i gledati ubice, teroriste kako nas ubijaju sa ruske strane. Mislim da se ponekad samo smeju ovoj situaciji - rekao je on.

- Kao da ideš u lov na ljude. Oni razumeju da ih možemo videti, ali ne možemo da ih pogodimo.

Zelenski je jasno stavio do znanja da želi da koristi oružje dugog dometa po ciljevima u Rusiji, poput britanskih projektila Storm šedou. On je rekao da, uprkos izveštajima koji govore suprotno, London nije dao "100 odsto dozvolu" za to.

"Za nas je vreme život"

Dauning strit čeka Amerikance, sugerisao je ukrajinski predsednik.

- Dva puta smo pokretali ovo pitanje. Nismo dobili potvrdu od njega (Dejvida Kamerona). Konačna odluka Velike Britanije i drugih partnera zavisi od "konsenzusa", ​​pri čemu je ključna pozicija Vašingtona - dodao je on.

Američki predsednik će verovatno preskočiti mirovni samit u Švajcarskoj sledećeg meseca, koji je inicirao Zelenski. Američki predsednik navodno planira da prisustvuje prikupljanju sredstava za kampanju u Kaliforniji, umanjujući značaj celog projekta, piše Gardijan. Upitan da li se oseća izdanim od strane SAD i njihovog rukovodstva, Zelenski je odgovorio: "Mislim da treba više da veruju u nas".

Ukrajinski predsednik je primetio da zapadne zemlje u miru imaju "različite prioritete" i da stoga sasvim razumljivo ne dele ukrajinski osećaj hitnosti.

- To znači da "dijalog" umesto akcije može biti frustrirajući. Za nas je vreme život - istakao je on.

- Ako ne siđete (u sklonište) za minut, mogli biste biti mrtvi. Dakle, odnos prema vremenu je potpuno drugačiji.

On je rekao da Rusija napreduje brže od Zapada u pogledu proizvodnje i snabdevanja oružjem za svoje oružane snage. Ukrajinu je uporedio sa brodom – ali "ne onim koji tone" – koji mora da stigne na odredište kako treba i u jednom komadu, spasavajući "što više života".

"Krenuli su Hitlerovim putem za Kijev"

Pošto se ratu ne nazire kraj, Zelenski je istakao da su pregovori sa Rusijom nerealni. Rekao je da bi mirovni sporazum bio "zamka" jer bi Putin prekršio svaki sporazum i da mu se "ne može verovati".

Dok Rusija insistira na tome da Ukrajina mora da prihvati novu teritorijalnu realnost, Zelenski veruje da će Moskva iskoristiti svako zatišje u borbama da izgradi svoje snage na bojnom polju i da će pre ili kasnije ponovo napasti.

- Ruski predsednik Vladimir Putin pokrenuo je punu invaziju na Ukrajinu 2022. jer je Zapad loše reagovao na aneksiju Krima i preuzimanje delova istočne Ukrajine 2014. godine - rekao je Zelenski.

On kaže da je sukob u Ukrajini sličan Drugom svetskom ratu, ali u manjem obimu, zbog "ideologije ruskog fašizma". Putinova brutalna "metodologija" ista je, kaže, kao u nacističkoj Nemačkoj.

- Ruski vojnici su čak koristili "iste rute" kao i Hitlerova vojska u svom pokušaju da pregaze Kijev i preuzmu kontrolu nad zemljom, rekao je on. Ako bi Rusija pobedila u Ukrajini, Putin bi pokušao da dodatno preoblikuje granice Evrope napadom na druge zemlje, tvrdi Zelenski. „Ovo je pravi treći svetski rat“, naglasio je on. "Ne mislim da je Putin lud. On je opasan. To je mnogo strašnije. Gledajte, on neće stati", zaključio je on.

