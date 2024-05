"AKO TREBA, TRAMP ĆE POLOŽITI ZAKLETVU IZ ZATVORA" Vuković: On se u ovakvim situacijama snalazi kao riba u vodi, AMERIKA PODELJENA

Prva tema u Sjedinjenim Američkim Državama je odluka suda koji je proglasio krivim bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa.

On je osuđen po optužnici za falsifikovanje dokumenata kako bi prikrio isplate porno zvezdi Stormi Danijels uoči izbora 2016. Krivi se za sve 34 tačke optužnice, a za to se može ići i u zatvor.

Iako je dvanaestočlana porota dva dana razmatrala predmet pre proglašenja, Tramp je odbacio istinitost njihovog zaključka. Rekao je: "Bilo je ovo namešteno i sramotno suđenje. Pravu presudu doneće narod 5. novembra. Svi znaju šta se desilo".

O presudi Trampu govorili su u emisiji Usijanje Vladimir Marinković, predsednik Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, Boško Jakšić, novinar i Nenad Vuković, predsednik Društva lobista Srbije.

foto: Kurir televizija

- Tramp je prvi pravosnažno osuđeni kriminalac ili prestupnik koji se kandiduje za predsednika SAD. Oosuđen je po krivičnoj odgovornosti. On je tokom svog mandata rušio pravno državu. Nipodaštavao je kongres, vređao saveznike i u zemji i u inostranstvu i obrušavao se na medije. Moglo bi da se kaže da je on u značajnoj meri ignorisao demokratiju i stavljao se iznad zakona - rekao je Jakšić.

Konstatovao je da presuda Trampu nije u vezi sa politikom:

- Njegova presuda nema nikakve veze sa politikom.Tiče se toga da li je imao seks sa Olujnom Danijels, što on demantuje i da li je falsifikovao dokumenta a bi mogao da isplati 130.000 dolara. Neobično je da se Bajden nije oglasio povodom ove presude. Porota je jednoglasno proglasila da je kriv i to su ponovili 34 puta.

foto: Kurir televizija

Marinković je istakao da Tramp i njegovi tim imaju pravo na žalbu i da proces još nije gotovo:

- Tramp i njegov advokatski tim imaju pravo na žalbu. Imaju još dva nivoa sudska koje je moguće pokrenutu kako bi se oborila ova presuda. Presuda će biti doneta 11. jula, tri dana pred republikansku konferenciju u Milvokoju kada bi trebalo da potvrde Trampovu kandidaturu. Da li je to baš slučajnost?

Skrenuo je pažnju na podeljenost američke javnosti po pitanju Trampove krivice:

foto: Kurir televizija

- Kongresmen iz Teksasa je rekao da je to stvar suda, ali nekako svaka priča ima dve strane. Ron de Santis, ali i Majk Džonson, predsedavajuići kongresa nazvali su to sramnim i budalastim. Amerika je potpuno podeljena. Ono što je interesantno jeste da je Tramp inkasirao 38. miliona dolara donacija samo u jedno danu. Republikanska stranka je još više homogenizovana. Lara Tramp, snaja koja je kopredsedavajuća rekla je da je stav republikanske stranke da će Tramp nastaviti svoju borbu i da će ako treba položiti zakletvu iz tog zatvora u Njujorku.

03:22 AKO TREBA, TRAMP ĆE POLOŽITI ZAKLETVU IZ ZATVORA Vuković: On su u ovakvim situacijama snalazi kao riba u vodi, AMERIKA PODELJENA

Izrazio uverenje da proces protiv Trampa ima i sudsku i političku stran

- Siguran sam da se slažemo da ovaj proces ima i pravnu i političu stranu. Američki sistem je drugačiji od našeg. Trampu nije izrečena krivična sankcija. Postoji kog njih to pravilo da je porota sudija za činjenice, a sudija za pravo. Porota je ustanovila da je on kriv, ali to je najblaža moguća sankcija. Njemu odgovoraju ovakve situacije jer se on u njima snalazi kao riba u vodi. Bitka je daleko od gotove, Trampu predstoje još tri teže pravne bitke. Kada je bilo koja vrsta rat, pa i ovakvog kada se na sreću ne koristi oružje istina prva strada. Za pola Amerika je to za pohvalu, a za drugu njcrnji dan za američko pravosuđe.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:37 EVROPA I SAD ĆE 2030. IMATI VIŠE BAKA I DEKA NEGO UNUČADI Stručnjaci analiziraju: Promene u Evropi poslednjih decenija ukazuju