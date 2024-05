UZBUNA U KREMLJU POSLE PRESUDE TRAMPU! Stigla hitna reakcija Rusije: Ovako NEŠTO se dešava PO PRVI PUT U ISTORIJI

Nakon što je bivši američki predsednik Donald Tramp proglašen u četvrtak krivim za krivotvorenje dokumenata s ciljem prikrivanja isplate za ućutkavanje po*no zvezde Stormi Denijels uoči izbora 2016. godine, preti zatvorska kazna, iako ostali osuđeni za takva dela često dobijaju kraće kazne, novčane ili uslovne kazne, njegovi navijači iz Kremlja u predstojećem okršaju sa Džoom Bajdenom u predsedničkoj trci za Belu kuću, blago rečeno, nisu oduševljeni ovakvim razvojem događaja. Kao ni neki drugi pojedinci i grupe kojima je bivši šef Bele kuće drag.

Denijels tvrdi da je imala se*sualni odnos s Trampom 2006. godine, što on negira i tvrdi da je nevin i da je slučaj politički motivisan. Presudu je očekivano nazvao sramotnom i nameštenom.

Nimalo slučajno, odnosno prilično očekivano, sličan stav vlada i u Moskvi, gde se nadaju Trampovoj pobedi na izborima i njegovoj naklonosti ‘njihovoj stvari‘ u Ukrajini. Potparol Kremlja Dmitrij Peskov u petak je podigao uzbunu zbog osuđujuće presude Trampu - prvom predsedniku u istoriji SAD-a osuđenom za krivično delo - rekavši da je ovaj slučaj pokušaj "eliminisanja političkih suparnika".

foto: Jim WATSON / AFP / Profimedia

Bivši predsednik SAD-a i vladar Kremlja ranije su itekako razmenjivali komplimente. Tramp se tako hvalio svojim odnosom s ruskim vođom Vladimirom Putinom. U avgustu prošle godine je za Fox izjavio da Moskva nikada ne bi pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. da je on bio na dužnosti.

"Bio sam zenica njegovog oka", rekao je Tramp o Putinu, kako podseća Njuzvik, iako Trumpov ambasador u Evropskoj uniji od 2018. do 2020. Gordon Sondland, kako je nedavno pisao Forejn Polisi, tvrdi da bivši američki predsednik ima trezven realpolitički pristup nacionalnoj bezbednosti i da "On uopšte ne voli Putina", kako je rekao. "I dok javno daje komplimente Putinu, čini to jer je to kontradiktorna strategija", dodao je.

U intervjuu za NBC Njuz u junu 2021. godine, pak, Putin je nazvao Trampa "izvanrednom osobom, talentovanom osobom. Inače ne bi postao predsednik SAD-a", nahvalio je Vladimir Donalda.

foto: AP Sergei Bobylev

Na konferenciji za štampu u petak, Peskov je rekao da Rusija obično izbegava da komentariše sudske presude u drugim zemljama pa je izjavio: "Ako govorimo o Trampu lično, očito je da zapravo postoji eliminacija političkih suparnika svim mogućim legalnim i ilegalnim sredstvima".

U SAD-u, reakcije na osuđujuću presudu bile su različite. Dok su njegovi saveznici kritizikovali pravosudni sistem, neki od njegovih kritičara nisu krili veliko zadovoljstvo, ocenivši da je pravda zadovoljena.

U četvrtak uveče Trampov advokat Tod Blanš rekao je za CNN da će se Trampov pravni tim "energično boriti" protiv presude. Očekuje se žalba. Sudija Huan Merkan će 11. jula presuditi da li će se Tramp poslati u zatvor ili ne.

Trampove pristalice reagovale su ljutito nakon što je bivši predsednik proglašen krivim.

(Kurir.rs/Jutarnji/Preneo: A.N.)