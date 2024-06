PODVIG BELGIJSKIH NAUČNIKA! Otkrili novu planetu, udaljenu od zemlje 55 svetlosnih godina NAZVALI JE PO KEKSU

Naučnici sa Univerziteta u Liježu istakli su se nedavno otkrićem planete veličine Zemlje i nazvali je Spekulas (Speculoos-3 b), po čuvenom biskvitu koji se služi uz kafu ili čaj, preneo je portal Fokus na Belgiju (Focus on Belgium).

Spekulas je udaljen od Zemlje više od 50 svetlosnih godina i spada u takozvane egzoplanete.

To je druga planeta otkrivena van Sunčevog sistema na Mlečnom putu, a od Zemlje je udaljena oko 55 svetlosnih godina. Naučnici smatraju da je to čak i relativno blizu, s obzirom na to da se Mlečni put prostire na oko 100.000 svetlosnih godina.

Spekulas-3 b po veličini je slična Zemlji i obilazi oko veoma hladne i male zvezde, takozvane "crveni patuljak". Planeta obiđe svoju zvezdu za samo 17 sati.

Naučnici su otkrili da je deo planete uvek okrenut zvezdi, tako da je deo Spekulasa-3 b trajno obavijen svetlošću, a drugi u večnoj tami.

Za razliku od Zemlje, malo je verovatno da Spekulas-3 b ima atmosferu, jer je previše blizu svoje zvezde.

Planeta je zbog toga bukvalno bombardovana visokoenergetskim zračenjem, primaj 16 puta više energije nego što Zemlja prima od Sunca. U takvim okolnostima život je praktično nemoguć, ali dalja istraživanja bi to trebalo da to potvrde, preneo je belgijski portal.

Pored toga što planeta nosi ime po biskvitu, njen naziv Speculoos je zapravo skraćenica na engleskom za Search for Planets Eclipsing Ultracool Stars.

Taj projekat je pokrenuo Univerzitet u Liježu 2019. godine, u cilju otkrivanja nastanjivih egzoplaneta koje kruže oko najhladnijih i najmanjih uočljivih zvezda.

