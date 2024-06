MISLILI SU DA VIDE ALIGATORA, A ISPOSTAVILO SE NEŠTO BIZARNO: "Ogroman je, samo se šeta gore dole..." (VIDEO)

Masivni gušter dugačak 5 metara, za kog se pretpostavlja da je azijski posmatrač vode, nedavno je viđen kako hoda po prometnom putu u zapadnoj Floridi.

"Ogroman je, samo se šeta gore dole, ide s jedne strane na drugu", čuju se komentari u snimku.

Ljudi koji su ga snimili, kako kažu, prvo su mislili da je aligator. Takođe su pozvali komisiju za očuvanje riba i divljih životinja Floride.

"Kada smo se približili, pogledao sam i video njegov jezik, jezik guštera kako izlazi, i pomislio sam da to nije aligator! Bilo je stvarno super, nikada ranije nisam video ništa slično.

Azijski posmatrač vode je porijeklom iz južne i jugoistočne Azije, ali ne i iz SAD-a. Uobičajen je kao kućni ljubimac i nije ga nezakonito posedovati, prema američkoj Službi za ribu i divlje životinje. Gušteri obično narastu do četiri do šest stopa i jedu bilo šta, od zmija i insekata, do ptica, žaba, glodara i malih ptica.

Smatra se jednim od najvećih guštera na svetu.

(Kurir.rs/Telegraf/ Foto: Ilustracija/Preneo: A.N.)

