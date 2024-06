SRPSKI GLUMAC DIREKTNO IZ NJUJORKA: MOGUĆE JE DA ĆE TRAMP VLADATI IZ ZATVORA! Bio sam član porote, znam kako to izgleda (VIDEO)

Bivši američki predsednik Donald Tramp, kandidat republikanaca za izbore u novembru, u četvrtak je proglašen krivim za falsifikovanje dokumenata s ciljem prikrivanja isplate za ćutanje porno glumice Stromi Danijels uoči izbora 2016. godine.

Ova presuda je već označena kao istorijska, a više o tome izveštavao je Dejan Jelača, glumac, koji se u jutarnji program Kurir televizije uljučio iz Njujorka.

foto: Kurir televizija

- Bez obzira da li vi podržavate Trampa ili ne, treba reći da je on upravo postao osuđeni kriminalac! Dakle, imate jedan paradoks trenutno u Americi. Osuđeni kriminalac u SAD nema gotovo nikakva prava. Osuđeni kriminalac ne može čak ni da iznajmi stan, ne može da dobije stalan posao, on u nekim državama ne može da kupi auto, ne može čak ni da dobije pasoš - rekao je Jelača i dodao:

- S druge strane, vi sad imate kandidata velike Republikanske stranke koji je osuđeni kriminalac, ali koji može bez problema da vodi kampanju, koji može da se kandiduje na predsedničkim izborima, pa čak može i da postane novi stari predsednik SAD- Ako presudom koja se očekuje 11. jula, dakle, Donald Tramp zvanično dobije zatvorsku kaznu, moguće je čak i da gledamo scenario koji je gotovo neverovatan, a to je da imamo američkog predsednika koji u jednom trenutku vlada iz zatvora. I to bi bio onako vrhunac ludila koje mi trenutno gledamo na globalnoj političkoj sceni!

04:04 SRPSKI GLUMAC DIREKTNO IZ NJUJORKA: MOGUĆE JE DA ĆE TRAMP VLADATI IZ ZATVORA! Bio sam član porote, znam kako to izgleda

Podvukao je da nema sumnje da je Tramp proglašen krivim jedinstvenom odlukom porote, ali da bez obzira na to on to uspešno koristi u predsedničkoj kampanji:

- Ko je pažljivo pratio ceo ovaj proces, on zna šta se ovde tačno izdešavalo. Ja sam bio porota u jednom procesu ovde, znam kako to izgleda. Znam da bez obzira kakav odnos imate prema osuđenom, ako imate konkretne dokaze za nešto, a u ovom slučaju imamo 12 porotnika koji su doneli ovakvu odluku da je Tramp kriv za delo za koje se tereti - to je vrlo, vrlo jasno. Dakle, vi imate jake čvrste dokaze za tako nešto. Donald Trump to, naravno, preokreće u predsedničku kampanju i to mu u ovom trenutku itekako ide na ruku. Neko je rekao baš jednu činjenicu, da Donald Tramp jeste možda blizu zatvoru, ali je još bliži Beloj kući.

Kurir.rs

Bonus video:

03:22 AKO TREBA, TRAMP ĆE POLOŽITI ZAKLETVU IZ ZATVORA Vuković: On su u ovakvim situacijama snalazi kao riba u vodi, AMERIKA PODELJENA