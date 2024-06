"MISLILA SAM DA UMIREM, GOLA SAM ISTRČALA IZ SOBE": Manekenku dečko krvnički tukao, a onda joj postavio JEZIVO PITANJE (FOTO)

Janaina, koju je pre nekoliko godina norveški Playboy proglasio "savršenom ženom", bila je s dečkom Kalelom dos Santos Diasom na putovanju u Parizu kad je došlo do brutalnog fizičkog napada.

Onesvestila sam se. Mislila sam da umirem. Ne znam koliko je vremena prošlo, ali u idućem trenutku probudila sam se u podnožju kreveta, gola i licem prema dole. On je šetao okolo po sobi i ponavljao "Zašto više ne umreš, kopile jedno". Potrgao je svu odeću s mene. Ćutala sam kako ne bi primetio da sam budna. Kad je on otišao u kupatilo samo sam počela da bežim, započinje svoju šokantnu ispovest brazilska manekenka i influencerica Janaina Prazeres (35).

Janaina, koju je pre nekoliko godina norveški Playboy proglasio "savršenom ženom", bila je s dečkom Kalelom dos Santos Diasom na putovanje u Parizu kad je došlo do brutalnog napada. Zajedno su bili četiri godine.

Kako je ispričala Prazeres za brazilski G1, na putovanje je odlučila povesti dečka kako bi ga skinula sa droge s kojim je imao problema. Nadala se kako će u Francuskoj sve biti idealno, kako će on zaboraviti na svoj stari problematični život.

Spašavala ga od sveta droge

- Kazao mi je da mu treba pomoć, da treba da se skloni iz Sao Paola, od tog društva i droga. Mislila sam da mu mogu pomoći - kazala je.

Gadno se prevarila.

Sve je počelo kad je tog popodnevna u hotelskoj sobi Kalel počeo udarati sebe šakom u glavu. Ona ga je pokušala sprečiti, zadržati ga da se ne povredi, što ga je dodatno razljutilo.

Sad je ona postala njegova meta.

- Rekao mi je da je ovo dan kad ću umreti. Da se vidimo u drugoj dimenziji - priča šokirana manekenka.

Premlaćivanje je trajalo satima. Svaki put kad bi se 'probudila' iz nesvesti započeo je novi brutalni napad. Hteo ju je dokrajčiti. Više puta ju je gušio.

'Bežala sam gola'

Nakon nekoliko sati ona je, kad je videla da joj nasilni partner odlazi u kupatilo, krenula u beg.

- Nisam znala hoću li imati vremena... Morala sam otići bez odeće na sebi, bila sam u strahu. Trčala sam kroz hodnike hotela i napokon došla do recepcije. Jedan od radnik me pokrio i sakrio u hotelsku kuhinju. Kad je Kalel shvatio da me nema bacio se u potragu, ali dao se u beg kad mu je pristupilo osoblje hotela - priča Brazilka.

Policija je uhapsila nasilnog Kalela i istraga je u toku.

