"RUSI IMAJU ORUŽJE KOJE JE MISAONA IMENICA ZA NATO!" Analitičar: SAD bi mogle da pretrpe OVE POSLEDICE zbog ohrabrenja Ukrajine!

Rat u Ukrajini se ne smiruje i mnogi analitičari sa Zapada iznose tmurne prognoze za sudbinu Kijeva. Ipak, postavlja se i pitanje da li bi se situacija mogla promeniti imajući u vidu da su pojedine zemlje Zapada počele da dozvoljavaju Ukrajini da oružje koje su joj poslale koriste na teritoriji Rusije.

Sa druge strane, premijer nemačke pokrajine Bavarska Markus Zeder pozvao je na umerenost kada je reč o sankcijama Moskvi, ističući da ne vidi Ukrajinu u NATO-u, kao i da bi želeo da se gasovod Severni tok 2 pusti u funkciju, jer ako toga ne bude, kako kaže, u Nemačkoj bi moglo da bude „veoma hladno”.

O ratu u Ukrajini govorili su u jutarnjem programu Kurir televizije govorili su Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost i Slobodan Dimitrijević, predsednik Srpsko-ruskog pokreta.

foto: Kurir televizija

- Što duže rat traje to je veća eskalacija. Jedna strana testira drugu stranu, pa onda vidite reakciju. U suštini ono što se dešava i ja to stalno govorim jeste da se testira kako jedna mera funkcioniše sa kontramerom kako bi zapad imao informacije o oružanim kapacitetima Rusije. Oni pomažu Ukrajini, ali i testiraju kako ti njihovi sistemi funkcionišu. To se radi po principu - Američka tehnika na rusku tehniku - što dovoljno govori da zapad nije dovoljno zagrizao za ono za šta tvrdi da jeste, a to je da će da pomogne Ukrajini sa velikom količinom oružja da se ona odbrani, već je to više neki test - rekao je Miletić.

Povodom izjave da bi Amerka mogla da oseti fatalne posledice zbog odobravanja Ukrajini da gađa ciljeve unutart Rusije zapadnjačkim oružjem, Dimitrijević je istakao da kada Rusija govori o crvenim linijama to nisu prazne priče.

foto: Kurir televizija

- Kada govore o crvenim linijama oni to i misle. Neki su govoril kada je sukob u Ukrajini počeo da je bilo potpuno jasno da Rusija projektuje sukob na tri dana. Ja nisam analitičar, ali ni ti koji su to govorili svakako to nisu. Bilo je jasno da sukob neće trajati tri dana - rekao je Dimitrijević i dodao:

- A kako će Amerika da oseti posledice? Da li će se aktivirati nešto poput Venecuele? Videćemo, ali postoji način i da se oni ugroze. Da li će to biti na samom prostoru SAD? Nadam se da ne. Nadam se da će njihova stremljenja biti normalnija za ostlali deo sveta nakon izbora ukoliko pobedi Tramp. Da je Rusija tako htela ovaj sukob bi se možda i završio, ali očigledno su u igri kompleksna geopolitička dešavanja i kupovina vremena.

Komentarisao je izjave koje dolaze iz Nemačke da se sa Rusijom ipak moraju održavati političko-ekonomski odnosi.

- To što čujemo iz Nemačke je sasvim logično i prirodno. Ne sarađivati sa Rusijom koja je sila broj 1 u svetu, koja ima supoersonično oružje koje je misaona imenica za NATO, to bi zaista bilo nerazumno.

Potom se osvrnuo na ulogu Poljske:

- Poljska je sama sebi dodelila ulogu najmoćnije države u Evropi. Ako dođe do eksalacije sukoba bojim se da bi ona prva bila na udaru. Više puta je ulazila u sukob sa Rusijom u istoriji i nekako se u krajnjem ishodu pokazivalo da je to bilo na njihovu štetu. Nadam se da to neće ponovo učiniti.

