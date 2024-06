IMAMO DVE, TRI GODINE DA SE SPREMIMO ZA RUSKI NAPAD: Dramatično upozorenje NATO generala - procene su POGREŠNE, OBNAVLJAJU ARMIJU

Vrhovni komandant vojske Kraljevine Norveške Ejrik Kristofersen rekao je da NATO ima dve do tri godine da se pripremi pre nego što Rusija obnovi vojsku i pripremi je za konvencionalni napad.

Ovo je kraći vremenski okvir nego što su neki drugi zapadni zvaničnici do sada nagovestili.

- U jednom trenutku je neko rekao da će za to trebati 10 godina, ali mislim da smo se vratili na manje od 10 godina zbog razvijene industrije koja već postoji u Rusiji - rekao je general Ejrik Kristofersen.

- Imamo dve do tri godine da obnovimo naše snage i zalihe, dok istovremeno moramo da podržavamo Ukrajinu - rekao je Kristofersen.

- Norveška, članica NATO-a od 1949. godine, nije videla značajne promene na svojoj granici tokom protekle godine. Ruske kopnene snage na poluostrvu Kola su desetkovane nakon velikih gubitaka u Ukrajini - rekao je Kristofersen.

Udvostručenje budžeta za odbranu

- Sada vidim prostor gde možemo da ispunimo zahteve koje je postavio NATO, novu komandnu strukturu, nove strukture snaga, nove regionalne planove - rekao je on, i dodao:

- Tako da možemo suštinski da ispunimo ove planove i ove odluke u narednim godinama, ali moramo to da ubrzamo. Moramo to da uradimo za dve do tri godine da bismo bili sigurni da smo spremni za sve što može da se desi.

Norveški parlament tek treba da odobri plan za udvostručenje budžeta za odbranu u narednih 12 godina.

- Naša vojska je u stanju pripravnosti od jeseni 2022. godine, kada je Rusija počela češće da pominje nuklearno oružje i kada se dogodila eksplozija Severnog toka. Gledamo šta se dešava u našem susedstvu i povećali smo spremnost - rekao je on.

