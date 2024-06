"I BELORUSIJA MOGUĆA META AMERIČKIH RAKETA!" Šahrimanjan Obradović: Ukrajina će pobediti u ovoj fazi rata, zahvaljući OVOM ORUŽJU!

Foto: Us Army Us Army Zuma Press Profimedia, Google Maps

Zaoštrava se situacija na istoku Evrope. Ukrajinska vojska počela je da koristi američke rakete za udare unutar ruske teritorije.

Dok Moskva upozorava Vašington da će snositi fatalne posledice, iz Norveške stiže upozorenje da se vreme NATO-a u pripremama protiv ruske agresije smanjilo sa deset na dve-tri godine.

Situaciju na istoku Evrope analizirali su Milan Petričković sa Fakulteta političkih nauka i Biljana Šahrimanjan Obradović, iz Centra za stratešku analizu.

Šahrimanjan Obradović je konstatovala da Ruska Federacija nije ozbiljno shvatila odobrenje SAD Ukrajini da gađa ciljeve unutar nje:

- Ovo je samo jedan korak dugo očekivanog odobrenja za Ukrajinu da gađa cljeve u Rusiji. Videli smo da Ruska federacija nije ozbiljno shvatila ovo odobrenje jer se u Belgorodskoj oblasti videlo preko satelita i dronova da je ruska tehnika ostavljena na golom i otvrenom. Nisu je sklonili. Vojni eksperti kažu da kada se lansira raketa ATACMS sa sistema Himars ona u roku od 2 do 3 minuta doleti do belgorodske oblasti. Prvi snimci unuštema ruskih PVO sistema su već objavljeni. Vode se paralelne akcije. Treba podsetiti da su dronovi na 8km od ruske granice uništili ruski vojni komvoj koji je bio prenatrpan opremom i zalihama - rekla je Šahrimanjan Obradović i dodala:

- Ova operacija je vezana za Krim. Krim je premrežen mostovima i glavni cilj ukrajinske vojske jeste da iseče logistiku Ruske federacija koja je vezana upravo za te mostove na Krimu. U julu je Ukrajina takođe napadala Krim. Kada se pojave avioni F-16 iznad Krima, onda će biti zabranjena zona leta za Rusku Federaciju nad nebom Krima i nad nebom Hersonske oblasti jer oni nemaju metodu da obaraju F16. Uz njih dolaze i švedski avioni pomoću kojih će ukrajinski pilotu u vazduhu direktno dobijati obaveštajne podatke o neprijateljskim kapacitetima.

Petričković je ocenio da se situacija na istoku Evrope zaoštrava kao i da Rusija ne sprovodi agresiju već odbrambeni rat:

- Stvari na terenu se zaoštravaju i potencijalno može doći do jačih udara od strane Rusije što bi moglo dovesti do toga da zemlje kolektivnog zapada budu uvučene u sukob. Smatram da to nije agresivni rat Rusije koji preti Americi i zapadnoj Evropi već je to odbrana ruskih strateških i nacionalnih interesa. Rusija nije došla na granice ni jedne države, kao što su došli na njene granice.

Smatra da je glavni cilj politčkog zapada slabljenje Rusije:

- Rusiji nisu potrebne teritorije. To je samo lažni alibi za kolektivni zapad koji je došao na granice Rusije. Suština je da se Rusija raslabi kao važna vojna i politička sila. Lome se koplja na planetarnom nivou oko toga ko će biti prva violina u orkestru.

Šahrimanjan Obradović je prognozirala da će Ukrajina odneti pobedu u ovoj fazi rata:

- Šef diplomatije Litvanije izjavio je da će Ukrajina moći da koristi zapadno naoružanje što se njih tiče, ne samo na teritoriji Ruske federacije, nego i na teritoriji Belorusije, ukoliko bude uočeno da ruska vojska premešta svoju avijaciju i svoju vojnu tehniku na tu teritoriju. Tako da ćemo imati i drugi par rukava takođe, znači tu je i teritorija Belorusije. Rusi lukavo onako razmišljaju da tamo sakriju svoju zarađalu tehniku i da ona neće biti uništena - kaže Šahrimanjan Obradović u dodaje:

- Ja mislim iskreno da Ukrajina ima velike šanse da u ovoj fazi rata odnese pobedu i to ću obrazložiti. Prvenstveno Rusija neće imati kontrolu i neće moći da koristi teritorije Krima, to je broj jedan, jer će ukrajinska vojska definitivno sa ovim raketama da odseče i da uništi sve mostove, tako da očekujem napad i na Kerčki most u nekom bliskom periodu.

01:48 I BELORUSIJA MOGUĆA META AMERIČKIH RAKETA! Šahrimanjan Obradović: Ukrajina će pobediti u ovoj fazi rata, zahvaljući OVOM ORUŽJU!

- Sa druge strane mi vidimo da u stvari što se tiče Azovskog mora, odatle neće zasigurno Rusija lansirati nikakve rakete, niti će poletati avioni, zato što je ta oblast oko Azovskog mora u stvari sa ukrajinske strane premrežena PVOS sistemima i HIMARS-ima. I sa treće strane u ovom ratu će da pobedi onaj ko ima više tehnike i više napredne tačnije tehnike. Vidimo da je Ukrajina uspela sama sa svojom tehnikom da uništi A-50 izviđačke avione, a sada sa ovom nomenklaturom ASC-890 izviđačkih švedskih aviona, mislim da Rusija neće imati mnogo šanse.

