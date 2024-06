ALARMANTNE REČI NEMAČKOG GENERALA U PENZIJI: Evropski političari nisu svesni šta rade! Rusi su prvi u elektromagnetnom oružju...

Novinar Zoran Vitorović uključio se iz Švajcarske u jutarnji program Kurir televizije i komentarisao reči nemačkog generala u penziji Haralda Kujata povodom rata u Ukrajini.

foto: Kurir Televizija

- Interesantno je ovo što je Harald Kujat, nemački general u penziji, koji je inače bio glavni inspektor Bundesvera, posle toga i predsednik Vojnog komiteta NATO-a, rekao. On je rekao: Pored svih simpatija i podrške koje imamo za Ukrajince, mi Evropljani moramo početi da razmišljamo i o sopstvenim interesima, a naš interes je da se ovaj rat što pre zaustavi, jer nas ova politika dalje eskalacije rata korak po korak vodi ka direktnom nuklearnom obračunu NATO-a i Rusije, ali na terenu Evrope! Pitanje je, kaže general Kujat, u kom pravcu će onda Amerikanci da se okreću i kako će se postaviti.

Kako prenosi Vitorović general Kujat je ukazao na podele u Evropi i mogući model zamrzavanja rata u Ukrajini:

foto: x@DefenceU

- General Kujat je takođe rekao: Meni se čini da mnogi evropski političari uopšte nisu svesni šta rade svojim izjavama. Mi imamo podele. Imamo Francusku, Baltičke države i Poljsku, koji žele da pošalju svoju vojsku u Ukrajinu, ali imamo Nemačku, Italiju i Mađarsku, koje to ne žele. Petar Pavel, predsednik Češke, smatra, koji je inače bio predsednik Vojnog komiteta NATO-a, da treba zaustaviti sve ovo i ono što je Kujat, jako interesantno predložio jeste zamrzavanje ovog rata po konceptu dve Koreje. To bi značilo da Ukrajina zadrži postojeće teritorije koje ima, a da Rusi imaju de facto ono što su osvojili do sada i da se konflikt zaustavi.

Ipak takav model mira zavisi od ciljeva Vladimir Putina:

- Pitanje, kaže general Kujat, šta Putin želi? Da li želi samo te četiri oblasti, da zauzme Odesu i da se zaustavi na Crnom moru ili želi nešto drugo?

Kujat je pomenuo i vojne instruktotre sa zapada na teritoriji Ukrajine.

foto: Facebook/Державна прикордонна служба України

- O vojnim instruktorima, i taj detalj je jako interesantan, nemački general Kujat je rekao: Vojni instruktori se od prvog dana rata nalaze u Kijevu. Tu je pre svega američki general Augusto sa svojim timom savetnika od početka rata u Ukrajini. To je ta grupa za bezbednost i pomoć u Ukrajini, Security Assistance Group Ukrajina. oni su stacionirani inače u Vis Badenu, ali se nalaze i u Kijevu, koordiniraju isporuku oružja, obuku ukrajinskih vojnika, podršku daju oružanim snagama u operativnom planiranju i pružaju im informacije o logistici.

Ipak prema rečima nemačkog generala sva ta pomoć ispostavila se kao nedovoljna:

- Međutim, šta je još rekao nemački general Kujat? On je rekao da i pored sve te pomoći, koja je do sada obezbeđena, na terenu se pokazalo da rat ne ide po zamišljenim planovima i da u Ukrajinci sve lošije i lošije stoje. Tu je jedan takođe bitan segment, a to je neefikasnost mnogih modernih sistema oružja koje je Zapad do sada isporučivao, a o tome je govorio i austrijski pukovnik Markus Rajsner, načelnik instituta za obuku oružanih snaga Austrije. On je rekao da su u razvoju elektromagnetnog oružja Rusi otišli najdalje i to čini zapadne moderne vojne sisteme sve manje efikasnim - rekao je Vitorović i dodao:

03:17 ALARMANTNE REČI NEMAČKOG GENERALA U PENZIJI: Evropski političari nisu svesni šta rade! Rusi su prvi u elektromagnetnom oružju...

- Rajsner kaže da rakete Himars prave greške u pogađanju od cilja i do 15 metara. Kako je to moguće? Zbog sistema ometanja. Zašto su Ukrajinci insistirali na nemačkim raketama "Taurus"? Zato što one toliko ne zavise od GPS pozicionog sistema, već Taurus za održavanje položaja koristi inicijalni navigacioni sistem, referentne navigacione terene i navigacioni sistem za obradu slika. Znači sve u svemu ovo što sada trenutno imamo je jedno za oštravanje situacije.

Kurir.rs

