"RUSI NISU NI MALO ZABRINUTI, TAMO MI JE BILO PRELEPO" Gosti Kurir televizije bez dileme: Ne primećuje se da imaju problem (VIDEO)

U Moskvi deluje kao da sve funkcioniše, dešavaju se velike manifestacije, deluje kao da im ništa ne nedostaje. Ljudi su bili ubeđeni da će sankcije uništiti tu zemlju, ali po svemu sudeću, u njoj se trenutno odvija pravi glamur.

Gosti koji su diskutovali o ovoj temi su najpre ljudi koji su često van granica Balkana, bili su Vesna Pešić izdavač, dr Dragan Petrović istoričar i Boško Kozarski, autor i novinar.

Pešić je vođena iskustvom otkrila koja zemlja je najviše pogođena ratom, ako je parametar posledica po tu državu i narod:

- To bi bila Palestina, odnosno genocid koji se dešava u sukobu sa Izraela, potom specijalna operacija Rusije u Ukrajini. Doduše, to je ono što je vidljivo, što uočimo i deklarišemo kao rat. Međutim, mislim da su mnoge zemlje na neki način u ratu, a da to, ne samo da ne znaju, već ni ne precipiraju na taj način. Prošle godine sam bila u Americi, tamo sam videla ratno stanje ili sam ga makar tako doživela, i imala noćne more pre povratka u Srbiju. Imala sam doživljaj kao da je to apokaliptična slika sveta, a govorimo o državi koja je bila najmoćnija po svemu, odnosno o Kaliforniji. Kada vidite tu reku beskućnika, tu zapuštenost na ulicama i prljavost, izgleda kao neka vrsta rata. Prošle godine sam to uočila i u Centralnoj Evropi, bila sam u Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj... Dakle, Francuska se potpuno crni, hodajući kroz Pariz često naletite na belo lice, te države su okupirane zemlje od azilanata. To sve stvara jednu sliku koja govori da se sprema neka bura.

Petrović je spomenuo knjige koje je pisao o ovom ratu, a on tvrdi da će jugoistok našeg kontinenta pirpasti Rusiji:

- Ljudi malo znaju, a mediji su skloni simplifikacijama. Dakle, tako u Ukrajini postoji rusko stanovništvo, prorusko stanovništvo i čitava ruska istorija koja lebdi iznad svih. Vrlo slično kao u Crnoj Gori. I onda imate knjigu Ukrajinska kriza 2013-2019 koja je izašla 2019. godine. Onda imate knjigu Ukrajinska kriza i ukrajinsko-ruski kompleks 2019-2022. A najnovija knjiga je izašla krajem 2023. godine. Sad treba da izađu dve knjige moje koje se tiču apsolutno rata u Ukrajini. Kada pogledam čitav taj period, jednostavno imate hipoteze. Generalna hipoteza za Ukrajinu je da je to jedna teritorija koja nikada nije postojala u istoriji kao nezavisna država i koja je produkt boljševičkog perioda. S tim je da boljševici su bili vrlo malo Rusi. I to malo etničkih Rusa oni nisu vodili pro-rusku politiku. Tako da su boljševici ostavili jedan dubok trag na postsovjetskom prostoru. Generalna hipoteza za sami rat, da je zapravo identitetski podeljena zemlja Ukrajina i da je zapučena februara 2014. ustrojena na konceptu Ukrajina anti-Rusija. I da je to dovelo do sukoba i sad ova hipoteza za rat, Rusija kao nesrazmerno veća sila, bez obzira na podršku Zapada, će dobiti sukob u Ukrajini, što znači da će jugoistok, koji još uvek nismo razgraničili biti deo Rusije.

Kozarski je istakao mirnoću koja vlada u Rusiji i kako je, makar iz ugla turista, sve u najboljem redu:

- Dagestan sam zavoleo kao turističku destinaciju, a asociacija te Ruske republike do skoro je bio terorizam. Međutim, vi to nemate, ni na ulici, ni u pričama, ni vidno bilo kakav momenat da je do skoro tu bio nekakav problem. Nekako je Rusija uspela taj život svih tih naroda i narodnosti i religija da objedini i harmonizuje. I onda vi gledate harmoniju iz ugla turista. Ja sad ne mogu da sudim kako je biti građanin bilo koje republike ili bilo koje oblasti u Rusiji, ali kao turista vi se osećate jako prijatno. Vi ste u kontaktu s lokalnim stanovništvom koje ne deluje ni malo zabrinuto trenutnom situacijom, nego želi da vas ugosti, da prenese svoj potencijal nekim turistima iz nekog dela sveta koji trenutno nema priliku da vidi šta oni zapravo nude i kako oni zapravo žive.

