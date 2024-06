"NAORUŽAĆEMO VAŠE NEPRIJATELJE" Putin zapretio SAD i evropskim zemljama, upozorio ih da je to što rade veoma OZBILJNO I OPASNO

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je zapadne zemlje da preduzimaju „veoma ozbiljan i opasan korak” snabdevajući Ukrajinu oružjem, što bi moglo dovesti do toga da Moskva naoruža njihove neprijatelje.

U ratu protiv Rusije, Ukrajina se u velikoj meri oslanja na oružje koje isporučuju zapadni saveznici. Prošle nedelje je američki predsednik Džo Bajden dao dozvolu Kijevu po prvi put da upotrebi američko oružje za napade unutar ruske teritorije, nakon što je nekoliko evropskih zemalja učinilo isto.

„Snabdevanje zone sukoba oružjem je uvek loša stvar“, rekao je Putin urednicima međunarodnih novinskih agencija na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu. „Pogotovo ako je u kombinaciji sa činjenicom da oni koji ih snabdevaju ne samo da snabdevaju oružjem, već i njime upravljaju“, dodao je on.

Putin je takođe upozorio da bi Rusija mogla da uzvrati ako veruje da su se zapadne zemlje direktno mešale u rat.

„Na kraju, ako vidimo da su se ove zemlje uključile u rat protiv nas, zadržavamo pravo da postupimo na isti način“, rekao je on. "To dovodi do ozbiljnih problema. Ako neko misli da je moguće snabdeti ratnu zonu takvim oružjem da bi napao našu teritoriju i stvarao probleme za nas, zašto mi nemamo pravo da uradimo isto", dodao je Putin.

„Zašto Rusija ne bi imala pravo da svoje oružje iste klase isporučuje onim regionima sveta gde će biti napada na osetljive objekte onih zemalja koje to isto rade protiv Rusije“, upitao je on.

Napao Nemačku

Ukrajinska vojska počela je da koristi raketne sisteme HIMARS koje su isporučili SAD za gađanje ruskih sistema protivvazdušne odbrane, skladišta oružja i drugih ciljeva na ruskoj teritoriji, rekao je član ukrajinskog parlamenta za CNN.

Zamenik predsednika Odbora za nacionalnu bezbednost, odbranu i obaveštajne poslove ukrajinskog parlamenta Jehor Černijev rekao je da je američko oružje omogućilo „značajno smanjenje granatiranja Harkova ruskim raketama S-300“.

Putin je rekao da će Rusija poboljšati sisteme protivvazdušne odbrane kako bi uništila dolazeće rakete.

Posebno je kritikovao Berlin. „Pojava nemačkih tenkova u Ukrajini rezultirala je etičkim šokom u Rusiji, gde je odnos prema Nemačkoj ranije bio veoma dobar“, rekao je Putin. „Sada, kada kažu da će se pojaviti još raketa koje će pogoditi ciljeve na ruskoj teritoriji, to, naravno, na kraju uništava rusko-nemačke odnose“, dodao je on.

„Nije nas briga ko će pobediti u SAD“

On je prokomentarisao i američke izbore i rekao da nije važno ko će biti sledeći američki predsednik jer to verovatno ništa ne menja za Moskvu, ali je rekao da se američki sudski sistem očigledno koristi za političku bitku protiv Donald Trump. On je optužio Bajdenovu administraciju, koja je najveći dobavljač vojne opreme Ukrajini, da pravi grešku za greškom i „spaljuje“ američki politički sistem i globalno rukovodstvo.

„U suštini, nije nas briga ko će pobediti“, rekao je Putin na pitanje Rojtersa da li veruje da bi ishod američkih izbora mogao nešto da znači za Moskvu. „Ne smatramo da je rezultat od velike važnosti za nas. Radićemo sa bilo kojim predsednikom kojeg američki narod izabere.

Trampov prethodni mandat narušio je američko-ruske odnose, rekao je on, i teško je reći da li će ovoga puta biti drugačije ako pobedi na izborima u novembru. Nikada nismo imali nikakve posebne odnose sa gospodinom Trampom, ali ostaje činjenica da je on počeo da uvodi teške sankcije Rusiji, da se povukao iz sporazuma o raketama srednjeg i kratkog dometa“, rekao je Putin.

„Oni pale svoju zemlju, svoj politički sistem“

Ali Putin nije isključio promenu politike ako, kako je rekao, Vašington počne da gleda svoje nacionalne interese. „Nikoga u SAD ne interesuje Ukrajina, njih interesuje boljitak SAD, koje se ne bore za Ukrajinu i Ukrajince, već za svoj boljitak.

Ruski lider je rekao da je jasno da su Trampovi politički rivali iskoristili američki sudski sistem da ugroze njegove izborne šanse, a strategija za koju je rekao da ne funkcioniše. „Oni spaljuju sebe iznutra, svoju državu, svoj politički sistem... Širom sveta je jasno da je krivično gonjenje Trampa, posebno ono na osnovu navoda o događajima od pre mnogo godina, bez direktnih dokaza, korišćenje sudski sistem u unutrašnjoj političkoj borbi“, rekao je Putin.

„Rusija bi mogla da upotrebi sva raspoloživa sredstva da se odbrani“

Upitan o rizicima nuklearnog rata oko Ukrajine, ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je u sredu da bi Rusija mogla da upotrebi sva raspoloživa sredstva da se odbrani ako su njen suverenitet ili teritorijalni integritet ugroženi.

Putin kaže da je Zapad u više navrata optuživao Rusiju da koristi nuklearno oružje, ali da je to pogrešno jer su SAD koristile nuklearno oružje protiv Japana u Drugom svetskom ratu. Pred urednicima stranih medija na ekonomskom forumu u St. Petersburgu, Putin je rekao da ruska nuklearna doktrina dozvoljava da se takvo oružje koristi kao odgovor na određene pretnje.

Iz nekog razloga Zapad veruje da Rusija to nikada neće iskoristiti“, rekao je Putin. "Imamo nuklearnu doktrinu, pogledajte šta ona kaže. Ako nečiji postupci ugrožavaju naš suverenitet i teritorijalni integritet, smatramo da je moguće da upotrebimo sva sredstva koja su nam na raspolaganju. To ne treba shvatati olako, površno", istakao je on.

