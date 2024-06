U Evropi se desio još jedan napad na političare. Posle premijera Slovačke Roberta Fica, ovog puta meta napada bio je nemački političar u Manhajmu. Nemačka policija pronašla je i muškarca, poreklom iz Prištine, koji je na društvenim pozivao na nove napade. A sve to atmosferu pred evropske izbore u Nemačkoj dodatno otežava i unosi priličnu napetost.

Hajnrih Koh, kandidata partije Alternativa za Nemačku, napadnut je nožem u Manhajmu. Nemački mediji navode da su u napadu učestvovale tri osobe. Koh je zadobio samo površinske posekotine, nakon čega je prevezen u bolnicu, gde su mu zašivene rane. Kohova partija tvrdi da su napadači povezani sa levičarskim ekstremistima.

Nema sumnje da će ovi događaji imati izvesnog uticaja na opredeljenje birača pred izbore za Evropski parlament koji se u Nemačkoj održavaju 9. juna. Nemački mediji navode da će naročit problem predstavljati i to što se očekuje izuzetno niska izlaznost građana migrantskog porekla, koji su u toj zemlji brojni.

02:09 NAPETO U EVROPI PRED IZBORE: Napad nožem na nemačkog političara

Osim evropskih, i američki izbori privlače izuzetnu pažnju. Dok se kandidat za predsednika Donald Tramp bori sa sudskim procesom koji se vodi protiv njega, protivkandidat i aktuelni predsednik Sjedinjenih Država Džozef Bajden dolazi u Francusku, na komemoraciju povodom Dana D, a potvrđeno je i da će se sastati sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

A ovome treba dodati i jučerašnje oštro upozorenje premijera Poljske Donalda Tuska građanima te države,a uoči izbora za Evropski parlament: "Glasajte ili se suočite sa ratom".

foto: Kurir televizija

O ovim temama su sa urednicom i voditeljkom jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji govorili programski direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović i novinar i politikolog Nikola Jović.

08:50 PUTIN NIJE OJAČAO EVROPSKU DESNICU, NEĆE PREĆI PETINU U PARLAMENTU Može li se novi evropski poredak zamisliti bez Rusije?

- Rusija je samoproglašeni neprijatelj Evrope. Dakle, u Evropi i NATO-u niko Rusiju nije smatrao za neprijatelja, dok ona sama sebe nije proglasila ponovo za glavnog neprijatelja i onda sve kulminiralo agresijom na Ukrajinu. I sada imamo apsurdnu situaciju da se Rusija žali što se Ukrajina brani. I ovo je jedini rat na svetu gde napadnuta država ne sme se braniti. S druge strane, Donald Tusk je vrlo jasan, dakle, ambicije Rusije nestaju u Ukrajini i on zapravo kada kaže glasajte, misli da se glasa za odgovorne ljude koji mogu u složenim okolnostima da sprovedu politike, dakle, spojnu bezbednosnu politiku, veliku zelenu utakmicu i migrantsku politiku. To su, dakle, tri tačke oko koje se vrte ovi evropski izbori. Ovi desni populisti, oni ističu više, dakle, migransku politiku, međutim, ne kažu šta će uraditi i kako će to da reše, već samo izbacuju floskule i ni ovog puta oni neće uzeti više od jedne petine glasova. S druge strane, imate ovu Evropsku narodnu partiju koji će najverovatnije činiti tu okosnicu nove većine Evropskog parlamenta - smatra Obradović.

foto: Kurir televizija

Njegov sagovornik odgovorio je na pitanje može li se novi evropski poredak zamisliti bez Rusije.

- Moguće je u teoriji, kao što su mogli 2017-18. godine da prave svako malo samite o borbi protiv islamske države, a da ne zovu Rusiju koja je tada bila najaktivnija u toj borbi. Prave komemoraciju u Aušvicu, a ne zovu Rusiju koja je naslednica Sovjetskog saveza, zemlje koja je oslobodila Aušvic, i tako dalje. Tako da, u tom slučaju, sve se može. Neko se od starta, pošteno govoreći, krije iza Ukrajine, iza njene vojske i žele da što je moguće više naude Rusiji, ali da oni ne trpe nikakve posledice. I zaista u tom smislu, prema toj praksi, kodeksu ratovanja, ako iz jedne države, a da ne govorim da ih ima i više od jedne, dolazi oružje za jednu od strana u ratu, da je svaka država koja šalje oružje legitimna meta u tom smislu reči. I mi vidimo da zaista s te strane ruskog odgovora nije bilo, što ne znači da to nije moguće, već da to njima trenutno nije na dnevnom redu - mišljenja je Jović.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

03:17 ALARMANTNE REČI NEMAČKOG GENERALA U PENZIJI: Evropski političari nisu svesni šta rade! Rusi su prvi u elektromagnetnom oružju...