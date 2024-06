"POGLEDALA SAM U VODU, A TADA SAM UGLEDALA NJENE ZUBE" Devojku napala ajkula na popularnoj plaži: Pokazala JEZIVE povrede (VIDEO)

Devojku (19) napala je ajkula na popularnoj plaži, dok je bila u vodi do struka i zadobila je stravične povrede, ali je nekako uspela da se spase.

Damijanu Hamfri napala je ajkula prošlog meseca dok je sa snajom uživala u plićaku plaže Galveston u Teksasu. Dve devojke su bile u vodi do struka kada je Damijanina snaja rekla da vidi nešto tamno kako se kreće ispod talasa.

Damijana se tada okrenula i ajkula ju je ščepala za ruku.

"Pogledala sam u vodu i videla ajkulu zarivenih zuba u moju ruku. Pretpostavljam da sam počela da je udaram. Taj deo mi je i dalje mutan u glavi", priča ova hrabra devojka.

Ona kaže da je ajkula dugačka oko 1,5 metara tada popustila stisak. Damjana je istrgla ruku iz čeljusti i sa snajom i sestrama je potrčala ka obali.

Svesni da je zadobila teške povrede, njeni rođaci su odmah pozvali Hitnu pomoć, koji su Damijanu prebacili u bolnicu gde je hitno operisana.

Ajkula je Damijani pokidala četiri tetive, i iako se očekuje da će se potpuno oporaviti, nekoliko nedelja neće moći da koristi ruku.

Lekari su uvereni da će devojka koju je napala ajkula sa fizikalnom terapijom uspeti u potpunosti da povrati funkciju ruke.

"Iskreno, laknulo mi je što nije toliko loše koliko je moglo da bude", rekla je Damijana dodajući da joj je drago što ajkula nije napala njenu braću i sestre.

Šef spasilaca na plaži Piter Dejvis rekao je da su, iako je devojku ajkula napala dok je bila u vodi do struka, napadi ajkula na plaži Galveston veoma retki.

"Video sam par slučajeva u karijeri i to su bili ugrizi ajkula, ne napadi. To znači da je došlo do 'zamene identiteta' te se ajkula zaleti na čovek i onda otpliva dalje kad shvati da nije to to što je htela', kaže Dejvis.

Lokalni mediji navode da "opšti nedostatak žrtava ujeda ajkula" ne znači da nema značajnog broja ajkula na obali Teksasa.

Stručnjak iz Sportfish centra na Teksaškom univerzitetu A&M, dr Kesli Benks rekao je da u regionu Zapadnog zaliva postoji nekoliko vrsta ajkula i da ih ima u velikom broju.

"Naročito van Teksasa, najčešće vrste su crne ajkule, spiner ajkule i bik ajkule. Leti vidimo čekićare i tigraste ajkule. One su uvek tu", kaže Benks.

(Kurir.rs/Telegraf/Foto: Ilustracija/Preneo: A.N.)