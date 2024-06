"LE PEN STOJI DUPLO BOLJE OD MAKRONA PRED EVROPSKE IZBORE" Stručnjaci: Desnica je u porastu, ali Ursula fon der Lajen je FAVORIT

Od juče građani EU glasaju za novi saziv Evropskog parlamenta. Glasanje će trajati do nedelje kada se i saznati rezultati za koje u Briselu očekuju da budu istorijski, jer se održavaju usred krize izazvane ratom u Ukrajini, a posle godina stagnacije evropske privrede zbog pandemije.

Sudeći prema anketama kriznu situaciju prepoznaju i glasači jer se očekuje rekordna izlaznost od čak 70 odsto. Međutim, evropsku javnost brine pitanje hoće li EU ovim izborima napraviti oštar zaokret udesno.

U program jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji iz Pariza se uključio novinar Saša Pešić, koji je s gledaocima podelio kakva je atmosfera na biralištima u Francuskoj.

- U Francuskoj je glasanje 9. juna, a raspoloženje po svim istraživanjima je okrenuto desnici. Najveće političke poene je privukla desnica, konkretno stranka Marin le Pen. Naime, očekuje se da glasa oko 67% glasača, što je jeste malo ispod evropskog proseka od 71%. Po poslednjim istraživanjima, stranka Marin le Pen je na 33%, što je više nego duplo od stranke aktuelne vlasti Emanuela Makrona. Francuskim građanima dosta je svih tih odluka evropske elite i evropskih birokrata u Briselu, koji poslednjih godina utiču na mnogo važnih pitanja u Francuskoj i na njihov svakodnevni život. Najviše se u francuskoj javnost zabrinula po pitanju imigracije, na drugom mestu je kupovna moć, a na trećem mestu je bezbednost - pojasnio je Pešić.

Gosti urednice i voditeljke jutarnjeg programa Snežane Petrović u studiju Kurir televizije bili su Emil Zoronjić, predsednik upravnog odbora Omladinske mreže Srbije i Nikola Perišić, politikolog.

- Migrantska kriza jeste jedno pitanje koje je već, možda smatramo pitanjem prošlosti, ali opet se budi kao jedna ideja u izborima, iako nije bila dominantna tema u Nemačkoj, u Poljskoj. Međutim, imali smo napad na policajce u Nemačkoj, imali smo napad na graničara u Poljskoj, to su jednostavno neke stvari koje bi mogle da utiču na same rezultate izbora i moglo bi da praktično pomuti neke jasnije stvari. Evropljanima je najvažnija ekonomija, Evropa se kao najbogatiji deo sveta, nalazi u ekonomskoj krizi i s tim u vezi gledaju ko to može da im pomogne da se to prevaziđe, kako to da se obezbedi - rekao je Zoronjić.

Njegov sagovornik takođe se bavio šansama desnice na predstojećim izborima.

- Ono što je jasno jeste da u stvari imamo neke nijanse desnice sada i u okviru Evropskog parlamenta i u okviru ove kampanje, gde u stvari imate Evropsku narodnu partiju, EPP, koja je stranka desnog centra, i onda imate ove dve grupacije, dakle identitetsku opciju i konzervativnu. Tako da je definitivno da će te dve opcije koje su krajnje desno ostvariti bolje rezultate nego koje su imali 2019. godine, ali pitanje je da li će moći da formiraju većinu i čak i ako dođu do tog nivoa, pitanje je koliko će imati uticaja na sve to. Ursula fon der Lajen jeste favoritkinja ukoliko EPP opet bude najveća grupacija u okviru Evropskog parlamenta i stranka koja će biti nosilac te neke buduće koalicije, što sve ankete predizborne i pokazuju. Tako da, s druge strane, taj rast desnice koji je neminovan treba povezati i sa krizama koje smo imali u prethodnom periodu kovid krize preko ovih sukoba na prostoru Ukrajine i Palestine - mišljenja je Perišić.

