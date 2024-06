MEDVED SKOČIO NA 2 ALIGATORA: Kajakaš snimio neverovatan obračun predatora u reci HOĆE I DRUGU RUNDU (VIDEO)

Hrabri medved suočio se sa dva aligatora dok je plivao u reci na Floridi!

Kajakaš Tajler Futrel snimio je nesvakidašnji obračun tri predatora u reci Sent Džons u blizini Hajbanks marine oko pedesetak kilometara severno od Orlanda. Sent Džons je inače najduža reka u državi i teče Floridu skroz do Atlantskog okeana.

Na početku snimka vidi se kako medved i aligator plivaju jedan prema drugom. Dve životinje se sudaraju, a medved, naizgled bez napora, skače na aligatora i potom nastavlja da pliva dok gmizavac kreće za njim.

- Hoće i drugu rundu - čuje se kako Futrel govori na snimku.

Medved pliva ka obali, međutim, brzo naleće na još jednog aligatora, ali jedan udarac je bio dovoljan da mu se i drugi gmizavac skloni sa puta.

- Ništa slično nisam video u životu - navodi kajakaš.