DRAMA U GRČKOJ: Pronađeno telo u pećini na ostrvu Simi, sumnja se da je u pitanju POZNATI VODITELJ

Tokom potrage za poznatim britanskim voditeljem i doktorom Majklom Mozlijem, koji je nestao u Grčkoj, pronađeno je telo.

Telo je pronađeno u pećini na ostrvu Simi, saopšteno je iz policije. Još nije potvrđeno da li je u pitanju nestali doktor.

Doktor je navodno otišao u šetnju sa plaže Sveti Nikola oko 13.30 sati, ali se nije vratio u smeštaj.

Mozli je bio jedan od voditelja emisije "Veruj mi, ja sam doktor", koja se emituje na BBC. Takođe je poznat po pojavljivanjima u različitim televizijskim emisijama, a vodio je i podkast o zdravlju.

Mnogo stanovnika se uključilo u potragu

U petak je gradonačelnikova ćerka Mika Papakalodouka rekla novinskoj agenciji PA da se "mnogo" stanovnika ostrva uključilo u potragu i da su koristili sopstvene čamce da pokušaju da pronađu britanskog državljanina.

Ona je rekla: "To je malo ostrvo, ljudi pričaju. Mi smo zapravo dobri ljudi ovde. Svi ga traže. To je tako malo ostrvo da bi se neko izgubio. To nam je tako čudno. Svi su zabrinuti i traže ga .

"Žena je prijavila da je videla Mozlija, poznatog po popularizaciji dijete 5:2 i po njegovim nastupima u emisijama "The One Show" i "This Morning", u oblasti Pedi u sredu.

Dr Mozli je takođe zaslužan za sve veću popularnost dijete za mršavljenje 5:2, koja podrazumeva post dva dana nedeljno. Nedavno je vodio dva serijala za kanal četiri. Njegove emisije osvajale su nagrade, a Britansko medijsko udruženje proglasilo ga je medicinskim novinarom godine.

