Politički potres u Evropi izazvan izborima za novi saziv Evropskog parlamenta, pokazao je da su najveći gubitnici francuski predsednik Emanuel Makron i nemački kancelar Olaf Šolc.

Kako se i predviđalo, desničarske partije zabeležile su odlične rezultate u zemljama stubovima EU - Francuskoj i Nemačkoj, dok aktuelna predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen ostaje na čelu EU još pet godina.

Kao što su analitičari i ankete predviđale i pre izbora, krajnja desnica postigla je značajan uspeh na ovim izborima. Sa druge strane, izbori za EU srušili su francusku vladu, belgijski premijer dao je ostavku, dok je nova mađarska opoziciona stranka, koja se kandidovala na platformi izbacivanja premijera Viktora Orbana sa vlasti, na putu da preuzme 30 odsto glasova što je prilično iznenađujući udarac za dugogodišnjeg lidera Mađarske.

Ovo je bio povod za temu jutarnjeg programa Redakcija na Kurir televiziji i razgovor s gostima, stručnjakom za spoljnu politiku Branimirom Đokićem i predsednikom Srpsko-ruskog pokreta Slobodanom Dimitrijevićem.

foto: Kurir televizija

- Šta su nam ovi izbori pokazali, to je da pitanje migranata postaje jedno od najvažnijih, ako ne i najvažnije pitanje u Evropskoj uniji i da je to jedan od glavnih razloga zašto su desne partije i desni centar zabeležili mnogo bolje rezultate nego pre pet godina. Pre pet godina su zeleni ekolozi bili veliko iznenađenje tadašnjih izbora, sada su oni poprilično pali iako je Evropa je postala zelena, odnosno ta zelena agenda je na dobrom putu da se ispuni. Evropa će u sledećih pet godina biti desna, mada ne ekstremno desna - smatra Đokić.

06:44 NOVA EVROPA ĆE MNOGO OZBILJNIJE RAZMIŠLJATI O RATU Analiza izbora za Evropski parlament: Koliki će biti uticaj Vašingtona na EU?

Svoju ocenu dao je i drugi sagovornik urednice i voditeljke jutarnjeg programa Snežane Petrović.

foto: Kurir televizija

- Evropa pokušava da se možda na neki način osamostali i da postavi nacionalno svesniju i opredeljeniju elitu. I ovog puta jasno se pokazalo, zadržan je uticaj Amerike, sasvim sigurno. U Nemačkoj koja je po meni najbitnija država Evrope, pobedio je proamerički kandidat i to ubedljivo, ali isto tako ozbiljan skok desnice, znači nacionalne tvrde nacionalne opcije za koju možemo da kažemo na neki način ne da je proruska, ali da jednostavno pre će biti s te strane nego za Ameriku. Mislim da je svakako optimistično to što Evropa pokazuje jednu želju da bude na putu veće samostalnosti od ove do sadašnje. Bez obzira što ostaje prva dama i dalje Ursula fon der Lajen, mislim da će u budućnosti da mnogo ozbiljnije razmišlja o ratu nego do sada.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

09:17 LE PEN STOJI DUPLO BOLJE OD MAKRONA PRED EVROPSKE IZBORE Stručnjaci: Desnica je u porastu, ali Ursula fon der Lajen je FAVORIT