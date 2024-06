NESTALA DEVOJČICA U GRČKOJ, AKTIVIRAN "AMBER ALERT": Strahuje se da joj je život u OPASNOSTI

Organizacija "The Smile of the Child" aktivirala je Amber alert zbog nestanka 11-godišnje devojčice iz sela Mirtija u okrugu Ilija u zapadnom delu Grčke.

Vasiliki Nikolopulu (11) nestala je u nedelju uveče u 21.10 sati.

Organizacija "Smile of the Child" je danas obaveštena o nestanku devojčice i odmah, po nalogu tužioca, pristupilo se aktiviranju mehanizma Amber alert jer postoje razlozi da se veruje da je njen život u opasnosti, prenose grčki mediji.

Vasiliki ima braon kosu i braon oči, visoka je 150 centimetara i normalne težine.

Na dan nestanka nosila je belu haljinu i bele papuče.

Mole se svi koji imaju informacije o devojčici da odmah obaveste organizaciju ili se jave policiji.

(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)