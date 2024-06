"TREND RASTA KRAJNJE DESNICE JE USPOSTAVLJEN!" Jakšić: Ovo je prvi put da su TREĆI PO SNAZI od kad je osnovana Evropska Unija!

Naslovi u svim evropskim medijima su bombastični posle izbora za Evropski parlament: “Ekstremna desnica je napravila istorijski uspeh!”, “Francuski predsednik Emanuel Makron stavlja sve na kocku - raspušta parlament i raspisuje nove izbore”.

Isto se traži i u Nemačkoj gde je ultranacionalistička Alternativa za Nemačku postigla neverovatan uspeh.

Zbog loših izbornih rezultata premijer Belgije je podneo ostavku. Onima koji pažljivo prate geopolitiku, ovo nije iznenađenje, ali se treba više pomučiti sa budućim predikcijama i odgovorima na pitanja: Kome se rađaju politički problemi u Evropi, kome sledi uspeh, kako će to uticati na Srbiju?

Na ova pitanja odgovarali su u emisiji Usijaje Boško Jakšić, novinar, Miroslav Stojanović, nekadašnji dopisnik lista Politika iz Nemačke i Milovan Jovanović, novinar i spoljnopolitički analitičar.

- Ogroman je stepen nezadovoljstva stvoren od poslednjih izbora 2019. do sada. Evropa je od tad prošla kroz neke nove krize i formulisla neke nove svoje prioritete koje je u značajnoj meri izazvao rat u Ukrajini. Sve je to propraćeno ekonomskim nedaćama. Porast troškova života, poskupljenje školavanja i stanarina za mlade, to je ono po čemu se birači opredeljuju - rekao je Jakšić i dodao:

- Prvi put je ta krajnja desnica postala treća po snazi u evropskom parlamentu od kad je osnovana EU. S druge strane razlog tome je neznanje i neorganizovanost sadašnjih političkih elita bilo sa levice bilo sa desnice., mahom sa centra levice i desnice koji nisu uspeli da pruže odgovarajuće odgovore stanovništvu. Trend rasta krajnje desnice je uspostavljen.

Jovanović smatra da rezultat krajnje desnice nije značajno drugačiji nego u ranijem periodu:

- Kada pogledamo izlaznost i rezultate na ovim izborima u odnosu na ove iz 2019. izlaznost je gotovo identična.Svakih pet godina vlada medijska histerija da će nekakva radikalna, ekstremna desnica na izborima da napravi ne znam kakav istorijski rezultat i da će onda kada se formira evropski parlament ona imati ključnu ulogu - da će doći do rastakanja EU i do nekog zbližavanja sa Rusijim, Indijom, Severnom Korejom i td - rekao je Jovanović i dodao:

-Kada pogledate rezultat, krajnja desnica ima manje nego što je imala 2019. godine. Vi kad sve to saberete, oni nemaju više nego što ima grupacija progresivnih liberala i levičara. Nikakvog straha ne treba da bude, sve ostaje isto kao i do sad.

Stojanović smatra da je desnica postigla značajan uspeh i ističe da će u nekim pokrajinama Nemačke biti teško oformiti vlast.

- Naravno sada je izmešano šta je levica i desnica. Sve je to u političkom žargonu smešno. Što se Nemačke tiče ovo je za njih sjajan uspeh. Toliko su anatemisani i proganjani, a u tri istočne pokrajine oni su pod potpunom prismotrom tajne policije.

- U svim tim okolnolstima da oni ostvare 16 odsto to je zaista uspeh. Njih svrstavaju u krajnju desnicu iako tamo ima dosta odbeglih članova iz socijal demokratske paritje i demohrišćana. Biće teško napraviti nove vlasti u tim pokrajinama jer su te tzv. tradicionalne stranke ili mejnstrim stranke napravile sanitarni kordon oko njih i potpisali sporazume da neće sa njima da sarađuju. I onda će biti problem kako recimo tamo gde neko doboje 39 ili 40 odsto, a ovi svi padaju, šta onda učiniti?

