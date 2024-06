MARIN LE PEN: Biću kandidatkinja na prevremenim parlamentarnim izborima u Francuskoj

Marin Le Pen, francuska političarka iz redova krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN), rekla je danas da će "naravno biti kandidatkinja" na prevremenim parlamentarnim izborima koje je raspisao francuski predsednik Emanuel Makron nakon što je njegova koalicija završila na drugom mestu, daleko iza krajnje desnice, na izborima za Evropski parlament.

U večerašnjem intervjuu u udarnoj informativnoj emisiji televizije TF1 Le Pen je rekla da nije šokirana raspuštanjem Nacionalne skupštine jer je to i traženo od predsednika Makrona, prenosi dnevnik Figaro.

"Ne želimo toksičnu politiku"

- Mogli smo očekivati da će odlučiti da to uradi posle Olimpijskih igara. Ali želim da zahvalim Francuzima koji su izrazili apsolutno neverovatnu narodnu volju, to me je umirilo u vezi s njihovom sposobnošću da brane svoje blagostanje, svoju budućnost - rekla je Marin Le Pen.

Predsednica RN u Nacionalnoj skupštini je spomenula moguća politička "prijateljstva" i "saveze".

Marin Le Pen foto: Twitter video prtscr / Marine Le Pen

- Nisam se srela sa svojom sestričnom (političarkom Marion Marešal), jer se srećemo na porodičnim okupljanjima, ali sam se srela sa glavnim kandidatom za premijera. Francuzi žele jasan signal i mi im uzvraćamo sa entuzijazmom jer želimo da se izvučemo iz politika koje su toksične za zemlju i Francuze - rekla je Marin Le Pen.

O mogućem savezu sa desnicom, ona je rekla da se većina formira sa onima sa kojima postoji politička saglasnost.

"Makron nam povećava rejting"

- Ako se slažemo u nekim tačkama sa drugim političkim subjektima, onda formiramo većinu. Ova nedelja je donela nadu u našu zemlju. Kada narod glasa, narod i pobeđuje -rekla je Le Penova

Prema njenim rečima, u slučaju kohabitacije, Žordan Bardela će biti premijer, a ne ona i objasnila da sa Bardelom radi "kao izvršni par".

Govoreći o mogućoj debati sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, Marin Le Pen je izbegla odgovor, tvrdeći da "ako Makron želi da govori u ponedeljak, utorak, sredu, neka mu je sa srećom, jer svaki put kada se obrati on doprinosi povećanju našeg rejtinga".

Kurir.rs/Blic/Preneo: P. P.