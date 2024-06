"DOGODILA SE VELIKA PROMENA KOD OVE GRUPE GLASAČA" Jelača detaljno o skandalu: Ovo su najneizvesniji izbori u istoriji Amerike!

Hanter Bajden, sin američkog predsednika Džozefa Bajdena, osuđen je po sve tri tačke optužnice za kršenje zakona koji zabranjuje korisnicima narkotika da poseduju vatreno oružje.

Hanter je suočen sa zatvorskom kaznom u trajanju do 25 godina, a kakve je reakcije američke javnosti izazvala ova presuda, odgonetno je iz Njujorka, glumac Dejan Jelača.

foto: Handout / Getty images / Profimedia

- Ovo je po mnogo čemu jedinstvena politička godina. To je gotovo sigurno jer imamo na delu trenutno kandidata Donalda Trumpa velike Republikanske stranke koji je osuđeni kriminalac, a od juče imamo i sina aktuelnog predsednika, dakle Hantera Bajdena, takođe upravo osuđen kriminalac. Dakle, neverovatno šta mi gledamo trenutno u Americi i kakva izborna godina se dešava. Videli smo reakciju upravo na ovu presudu. Dakle, Savezna porota je proglasila krivim Hantera po sve tri tačke optužnice. On je direktno slagao prilikom kupovine oružja, slagao je prodavca tako što je rekao da nije koristio u tom trenutku drogu, tačnije kokain, ali ipak se ispostavilo da je u tom trenutku koristio narkotike. Videli smo reakcije i predsednika, koji je rekao da neće pomilovati svog sina i da poštuje odluku suda, ali da je i dalje je ponosan na njega i da će uvek biti uz svog sina. Dakle, ono što jeste važno i što se američki mediji bave, a čini mi se i američka javnost ovde, a to je koliko će ovakvi izborni procesi, sudski procesi, koliko će oni uticati na američko javno mnjenje, na tim izborima koje nas očekuju novembru ove godine - započeo je Jelača, pa nastavio:

03:06 NAJNEIZVESNIJI IZBORI U ISTORIJI AMERIKE! Jelača direktno iz Njujorka otkrio: Da li će Bajden pomilovati sina zbog droge i oružja?

- Ovi sudski procesi po novim anketama govore da se nije promenilo mišljenje onih koji su bili odlučni, odnosno znali za koga će glasati u novembru mesecu, i što se tiče Trampa i što se tiče Bajdena, ali velika promena je upravo u onoj grupaciji nezavisnih glasača i to je ta grupa ljudi, velika većina američkog naroda, da podsetim, radi se o preko 67 procenata ljudi koji ne veruju ni jednom, ni drugom. Ovo su očigledno najneizvjesniji predsednički izbori u istoriji SAD.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video:

01:46 NEVOLJE MEĐU SAVEZNICIMA: Bajden kritikovao Netanjahua zbog grešaka