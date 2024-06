"EVROPSKU DECU SVE VIŠE ZANIMA ISLAM" Pavić: Mladima je potrebno da u nešto veruju, a evropski čovek je cinik i ne veruje ni u šta

Tema današnje emisije Ni pet ni šest na Kurir televiziji bili su migranti i migrantska kriza.

Na ovu temu sa autorkom i voditeljkom Jovanom Grgurević razgovarali su gosti Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca, Aleksandar Pavić, politikolog i Ljuban Karan, potpikovnik KOS u penziji.

Pavić je kao odgovorne za migrantsku krizu označio zapadne političke elite.

foto: Kurir televizija

- Odgovorne su zapadne globalističke elite. Ne islamski lideri. Manipulisanje islamom je krenulo još od doba Britanske imperije. Iz nedara Britanske obaveštajne službe su iznikli vehabiti ili vehabije. Oni su nosioci jedne struje islamskig ekstremizma. Baza im je bila u Saudijskoj Arabiji i imaju puno novca. Islamska braća mogu takođe da se povežu sa zapadnim obaveštajnim službama na prvom mestu sa Britancima. Kao i Al kaida, ako zagrebete malo, ali i islamska država - svi tragovi vode do Lenglija ili do Tel Aviva - rekao je Pavić i dodao:

- S druge strane imamo islam koji kao religija nije uniforman. Dve glavne struje su Šiti i Suniti. U njihovom pomirenju u kome su Kinezi koji posredovali videlo se po kom principu funkcioniše zapad. On koji vladaju zapadom istom metodom se služe vekovima, a to je: Zavadi pa vladaj!

foto: Kurir televizija

Karan je ocenio da migranti uglavnom dolaze u Evropu iz čistih ekonomskih razloga:

- To je opasno. Migranti koji su dolazili predesetih godina su uglavnom iz Južne Evrope. Danas dolaze iz zemalja Magreba, Afrike i Azije. Oni imaju istorijsku odbojnost prema populaciji kojoj idu u susret, a idu samo iz ekonomskih razloga. Svi naši ljudi koji su išli u inostranstvo išli su da zarade novac i da se vrate. Ovi dolaze zato što su stvoreni nemogući uslovi u područjima gde su oni, tim ratnim situacijama, bandama i terorističkim organizacijama. Znaju da je Evropa bezneda bar u tom aspektu - kaže Karan i dodaje:

- Evropa je računala pošto im je trebala radna snaga da će oni uklopiti u evropski način života i da će biti asimilovani. Vi međutim imate situaciju da se ti ljudi grupišu i održavaju svoj način života, posebno veru.

Beriša je komentarisao situaciju na lokalu:

foto: Kurir televizija

- Mi prisustvujemo jednoj promeni verskog osećanja na ovim prostorima. U Novom Pazaru i celoj raškoj oblasti vi imate dve partije koje pokušavaju da se vrate u politički život, ali imamo i stranku SDA Sulejmana Ugljanina.Videli smo da su pokušali da izazovu incidentnu situaciju sa Srbima izazivajući osećanja druge vere.

Pavić je konstatovao da su mladi u Evropi sve više zainteresovani za islam, što je pripisao dehristijanizaciji Evrope:

- Ljudi kojima je izbijeno tlo pod nogama, vera, tradicija, Bog, oni su u povlačenju. Zašto su muslimani iako su malobrojni, toliko, hajde kažemo, samouvereni i toliko agresivni. Prvo imaju podršku establišmenta, a drugo oni imaju veru. Zapadni čovek je dehristijanizovan.On više ne veruje ni u šta, on je cinik. On neće da gine ni za šta, a oni ih hoće. I to ima svoju draž, poggotovo u svetu materializma, čistog materializma. Mladi ljudi pogotovo, žele nešto u šta hoće da veruju. Neko ko je čvrsto u svojoj veri, im daje nešto u što mogu da veruju - rekao je Pavić i dodao:

01:30 EVROPSKU DECU SVE VIŠE ZANIMA ISLAM Pavić: Mladima je potrebno da u nešto veruju, a evropski čovek je cinik i ne veruje ni u šta

- Neki liberal koji jedino što možda im ponudi je da radi ceo dan za kompjuterom i onda da uveče ode na kafu u Starbucks, uveče možda u neki kafić, ili tako u neki provod, ili disko, ili tehno. I šta je to? Taj život apsolutno nema nikakvog smisla. Islam koji se mnogo bolje odupreo tom modernizmu, ima prednost i on će da se širi. Koliko ja vidim počinje trend čak među evropskom decom da ih sve više zanima islam.

Kurir.rs

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

03:23 MIGRANTI HARAJU FRANCUSKOM, GRAĐANI KAMEROM ZABELEŽILI NEVIĐENE SCENE Novinar iz Pariza: Marokanci sa karabinima usred metroa