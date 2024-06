EKONOMSKI UDARAC: Moskva prestala da radi sa dolarom i evrom! Stručnjaci analiziraju: Da li Kijev sprema VELIKI raketni napad?

Situacija na rusko-ukrajinskom frontu preti da se pogorša. Nakon što je Rusija napala Kijev projektilima i dronovima, poljska vojska saopštila je da su avioni te zemlje i drugih saveznika iz NATO-a podignuti kako bi zaštitili njen vazdušni prostor.

Takođe, Amerika je najavila da će Ukrajini poslati još jedan protivvazdušni sistem „Patriot“ za odbranu od ruskih napada. U međuvremenu, proukrajinska organizacija Ateš saopštila je da je na teritoriji Rusije uništila stanicu koja je bila deo sistema koji štiti rusku prestonicu.

Da li ovo ukazuje da je Kijev spreman na nešto veliko, poput raketnog napada na Moskvu, odgonetnuli su politikolog Vladimir Kljajić i politički analitičar prof. dr Miloš Laban u jutarnjem programu Kurir televizije.

Kljajić je analizirao celokupnu situaciju i propagande za različitih strana osvrnuvši se na trenutno stanje na terenu:

- Videli smo da je Ukrajina izvela napade na teritoriji Rusije, što pokazuje da je počela da primenjuje ono što joj omogućeno, tj. da napada legitimne vojne ciljeve Zapadnim oružjem. Naravno, nije dobila odobrenje da napada Moskvu, odnosno da ugrozi civilna područja, ali može da minira kontrolne centre i sve one legitimne vojne ciljeve u smislu odbrane Harkova i druge gradove koji su pod napadima. Videli smo da su Rusi počeli da koriste svoje tenkove, one koje zaplene, pa ih pretvaraju da budu kao kamikaze. Na neki način, vidimo dosta napretka kada je u pitanju Rusija, i vidimo civile koji nemaju bilo kakvu zaštitu u Ukrajini, odnosno da Rusija ne bira ciljeve, već napada stambene objekte. Juče smo videli da je 20 ljudi izgubilo život, od čega petoro dece. Sa te strane, Rusija je sve manje obazriva. Ovo je činjenično stanje na terenu, a ne neki neimovenovani izvor.

Laban je komentarisao ekonomski udarac na moskovsku berzi.

- Rusija je već uzvratila na ekonomskom planu udarac koji pokušavaju da joj zadaju uzurpiranjem njene imovine i preusmeravanjem profita u iznosu od 50 milijardi dolara za pomoć Ukrajini. Naime, Moskovska berza je prestala da radi sa dolarom i evrom. To vidim da drugi ne spominju i moje iskustvo kao neko ko je objektivan posmatrač ukazuje na to da se na terenu odigravaju ozbiljne stvari, ne samo na vojnom planu, nego i na planu koji može da utiče na dalji razvoj događaja i tok rata, između ostalog i to obustavljanje trgovine na Moskovskoj berzi sa dolarom i evrom. Jer posledice toga su ogromne. Rusija i dalje je vrlo interesantno tržište za kupovinu sirovina, a s druge strane i za plasman proizvoda. Tako da samim tim činom svi će biti koji su zainteresovani, a to je popriličan deo sveta, biti stavljeni u funkciju zadavanja na ekonomskom planu udaraca tom zapadnom bloku koji pokušava da Rusiju porazi na sve moguće načine.

- Mislim da od toga nema ništa, da će promene, evo, koje su u toku odigravanja u Evropskoj Uniji, a i izbori u Americi, doneti neke potpuno druge trendove, a ti trendovi će ići u pravcu sagledavanja realnih činjenica. I ostale glavne činjenice su i to da je Rusija po meni otpočela svoju specijalnu vojnu operaciju, pre svega i jedino sa namerom da zaštiti svoje stanovništvo u Ukrajini, od toga čemu je ono bilo izloženo, od terora u Donbasu, dakle neprekidnim bombardovanjem, granatiranjem, zabrane ruskog jezika, zabrane školovanja na ruskom i uopšte pokušaja da se asimiluje rusko stanovništvo.

