"U POZADINI SE ODVIJA NEŠTO MNOGO DRAMATIČNIJE OD RATA" Stručnjaci bez dileme: Javnost je svesnija nego što politička elita misli

U Italiji je danas drugi dan samita “Grupe sedam”, na kome svetski moćnici raspravljaju,o situaciji u Ukrajini i Gazi. Skupu, po prvi put, prisustvuje i papa Franja.

Zemlje G7 na jučerašnjem sastanku najavile su da će do kraja godine Kijevu isporučiti 50 milijardi dolara, koristeći profit od zamrznute ruske imovine. Moskva, sa druge strane, poručuje Briselu da će zbog toga snositi bolne posledice.

Gosti jutarnjeg programa na Kurir televiziji koji su analizirali poruke sa pomenutog skupa bili su politički analitičar Srba Filipović i novinar Vlastimir Vidić.

- Još nismo stigli do prekretnice, ali da je situacija ozbiljna, to i te kako. Svakome je jasno, ne mora da ima mnogo političkog iskustva, da bi video da situacija u svetu nije dobra, da su velike sile zaoštrile svoje odnose, neću reći do maksimuma, ali u izuzetnoj meri. Recimo od vremena Hladnog rata ovako teško stanje u njihovim odnosima nismo videli, a generacije koje to pamte su polako su na izmaku, dok će ove nove da pamte ovo vreme koje je teško u odnosima istok-zapad ili Rusija, Amerika. Dakle, vrlo veliki izazovi, više imamo ekonomskih izazova i opasnosti koje su pred Evropom i celim svetom, nego možda čak taj ratni vihor o kojem se češće govori.

- Mislim da smo daleko od Trečeg svetskog rata u smislu kao što je bio Drugi svetski rat. Zbog toga što imamo taj nuklearni arsenal sa svih strana koji je izuzetno brojan i izuzetno opasan po civilizaciju i ne verujem da postoji takav ludak koji bi povukao taj potez i doveo čitav svet u put bez povratka, ali s druge strane, postoje realne opasnosti koje imamo kada je ekonomija u pitanju. Taj ekonomski rat ide svojim tokom. Mi vidimo da tu sa svih strana da sasvim se sigurnob oštre mere koje se preduzimaju. Da nema ovakvog arsenala, nukelarnog, mislim da bi ekonomski potezi doveli do onog i onakvog svetskog rata kako smo videli u Drugom svetskom ratu.

Vidić je spomenuo uticaj ovog rata ekonomskoj grani, kao i to da se tu beleže ozbiljni padovi:

- Politički milje kreira tu sliku u javnosti, medijima, šaljući signal da stalno postoji opasnost od proširivanja rata, odnosno da bi Rusija mogla da krene dalje u neke vojne operacije, ugrožavajući i druge članice NATO zemalja. Zapravo javnosti se stvarno stvara jedan utisak da je rat moguć svakog dana, a ono u čemu se potpuno slažem sa kolegom Filipovićem jeste da se zapravo u pozadini možda odvija ono što je možda i dramatičnije, odnosno ekonomski budući problemi koji iz dana u dan sustižu polako Evropu, Evropsku uniju. Doduše, oni nisu prezentovali javnosti da je Nemačku zadesila činjenica da je recimo prihod od giganata automobilske industrije BMW-a, Mercedesa, Volksvagena u prvom kvartalu ove godine bio za četvrtinu, odnosno dobit bila za četvrtinu manja nego prošle godine.

Za kraj je spomenuo svesnost građana prilikom veštih manevara političkih elita:

- Čini mi se da građani to i prepoznaju, taj vešt manevar političkih elita, gospodara Prstenova, koji iza svega stoje, jer evo rezultati na evropskim sada izborima, društvena javnost daleko svesnija nego što to njihove političke elite misle, konkretno Nemačka ne protestuje u tom kontekstu kako pada budžet, odnosno standard životni, međutim tamošnja javnost, građani taj protest iskazuju kroz glasanje i onda možete zamisliti kakvi će rezultati biti ako uopšte ova koalicija izdrži do sledećeg septembra 2025. godine.

