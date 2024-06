UKRAJINA OSULA PALJBU: Putinov mirovni predlog je manipulativan i apsurdan

Ukrajina je odbacila kao "manipulativan" i "apsurdan" predlog za prekid vatre koji je danas izneo predsednik Rusije Vladimir Putin, a koji se zasniva na ideji da Kijev počne da povlači svoje trupe iz četiri ukrajinska regiona koja je Moskva ilegalno anektirala 2022. godine, i da - odustane od planova da se pridruži NATO.

Uoči samita svetskih lidera u Švajcarskoj o Ukrajini, na koji Moskva nije pozvana, Putin se oglasio sa ovakvim predlogom i obećao da će „smesta“ narediti prekid vatre ako njegovi uslovi budu ispunjeni.

Rusija je u svojoj invaziji u februaru 2022. godine okupirala delove Hersonske, Donjecke, Luganske i Zaporoške oblasti na istoku i jugoistoku Ukrajine. Potom je proglasila aneksiju ne samo okupiranih delova tih oblasti, već i onih koje je Ukrajina i dalje drži pod kontrolom, poput grada Zaporožje, ili ih je povratila u borbenim dejstvima, kao što je grad Herson.

foto: Michał Barański / Panthermedia / Profimedia, Telegram russo Dva Majora, Youtube/Denys Davydov, Telegram/ATEŠ, Shutterstock

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine nazvalo je Putinov plan „manipulativnim“ i „apsurdnim“ i sačinjenim sa ciljem „zavaraju međunarodnu zajednicu, podriju diplomatske napore za postizanje pravednog mira, i da razbiju jedinstvo većine sveta oko ciljeva i principa povelje Ujedinjenih nacija.“

Ukrajina želi da se pridruži NATO, da ruske trupe napuste ne samo u ratu osvojene teritorije već i one njene delove koje je Rusija anektirala 2014. godine, a to je Krim, da Rusija bude učinjena odgovornom za ratne zločine i da Kijevu plati ratnu odštetu.

Mihajlo Podoljak, savetnik ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, napisao je na društvenoj mreži Iks, da u Putinovom predlogu nema ničeg novog, i da se njime „iskazuje samo ‘standardni agresorski paket’ koji se već mnogo puta mogao čuti“.

foto: Twitter video prtscr / Михайло Подоляк

„Nema ovde ničeg novog, nema pravih mirovnih predloga, i nema želje da se rat prekine. Ali postoji želja da se ne plati za ovaj rat, i da se on nastavi u novim formama. To je potpuna šarada“, naveo je Podoljak.

Američki sekretar za odbranu Lojd Ostin rekao je u štabu NATO u Briselu da je Putin „ilegalno okupirao suverenu ukrajinsku teritoriju“ i da on „nije ni u kakvoj poziciji da diktira Ukrajini šta ona mora da učini da bi se došlo do mira“. Takođe je rekao da je Putin „započeo rat bez provokacije“ i da on „može taj rat da okonča koliko danas, ako tako odluči“.

Generaln sekretar NATO Jens Stoltenberg se na to nadovezao ocenom da ono što Putin nudi „nije mirovni predlog“ već „predlog za dodatnu agresiju, dodatnu okupaciju“ i da se njime „na neki način demonstrira da je cilj Rusije da kontroliše Ukrajinu“.

Putin je za postizanje potpunog mira izneo još zahteva: da Ukrajina prizna da je Krim deo Rusije, da zadrži ne-nuklearni status, da ograniči svoje snage, da štiti interese ruskojezičkog stanovništva, da sve to postane deo „fundamentalnih međunarodnih sporazuma“ i da sve zapadne sankcije protiv Rusije budu povučene.

Kurir.rs/Beta/Preneo: P. P.

Bonus video:

01:48 I BELORUSIJA MOGUĆA META AMERIČKIH RAKETA! Šahrimanjan Obradović: Ukrajina će pobediti u ovoj fazi rata, zahvaljući OVOM ORUŽJU!