VALERIJU (9) UBIO BIVŠI PARTNER NJENE MAJKE! Andrej posle stravičnog zločina pobegao u Češku, uhapšen u restoranu (VIDEO)

Osumnjičeni za ubistvo devojčice Valerije (9) u nemačkom gradu Debeln uhapšen je u Pragu.

Kako je saopšteno, osumnjičeni je pošto je ubio dete pobegao u Češku, njegovo ime je Andrej i ima 36 godina, a uskoro će biti prebačen u Nemačku. Osumnjičeni je uhapšen u jednom restoranu u Pragu, saopštila je policija.

Andrej je inače bivši partner Valerijine majke, koja je izjavila da je nedavno imala problema sa njim. Njega su tog dana snimile i nadzorne kamere pogrebnog preduzeća u neposrednoj blizini.

Da podsetimo, devojčica je 3. juna nestala na putu do škole. Policija je tragala za njom danima, a u sredu 12. juna pronađeno je Valerijino telo u šumi nedaleko od njene kuće. Utvrđeno je da je ubijena, ali da nije seksualno zlostavljana.

Valerija se sa majkom i sestrom Viktorijom (3) doselila iz Ukrajine u Nemačku pre dve godine, dok je devojčicin otac Roman G. (32) ostao kao vojnik na frontu u Ukrajini.

Osim uhapšenog Andreja policija je imala još dve osobe u fokusu istrage. Radi se o Ukrajincu koji je želeo vezu sa Valerijinom majkom, ali kada ga je odbila počeo je da prati porodicu. Policija još nije uspela da locira i ispitati tog osumnjičenog muškarca.

Drugi muškarac koji je bio među osumnjičenim osobama dokazao je da je u navedeno vreme bio u Istanbulu.

- Nemam nikakve veze sa zločinom, nisam ni bio u zemlji. To me boli u srcu, imao sam dobar odnos s devojčicom - rekao je on.

Šef policije lokalne policije Karsten Kempf (55) izjavio je za "Bild":

- Gubitak deteta kida srce. Uložićemo sve napore da rešimo zločin i pronađemo počinioca.

Kurir.rs/Blic/Hojte

Preneo: R.J.